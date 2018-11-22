به گزارش خبرنگار مهر، برپایی نمایشگاه های هنری در حوزه تجسمی یکی از فرصت های مناسب بروز و ظهور هنر و خلاقیت هنرمندانی است که سال ها در این عرصه فعالیت می‌کنند و این نمایشگاه ها اغلب، جمعه‌های هر هفته افتتاح می شوند. اولین جمعه آذرماه نیز همچون دیگر جمعه ها، نمایشگاه‌های متعدد هنری در گالری‌های پایتخت افتتاح می شود که در زیر لیست تعدادی از نمایشگاه های هنری که در روز جمعه دوم آذرماه افتتاح می شوند، می خوانید.

خانه هنرمندان ایران

* مراسم بزرگداشت سیزدهمین سالگرد مرتضی ممیز از سوی بنیاد ممیز با همکاری خانه هنرمندان ایران جمعه دوم آذر ساعت ۱۷ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. پس از برگزاری این مراسم، نمایشگاهی از اتودها و طراحی‌های مرتضی ممیز و نمایشگاهی از آثار (تایپ دیزاین و پوسترهای) توماس مارشاند طراح گرافیک فرانسه در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد و تا ۸ آذر ادامه خواهد داشت.

* نمایشگاه عکس‌های آلن سکارولی، عکاس فرانسوی با عنوان «میان سرگردانی و جاودانگی» در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. نمایشگاه عکس‌های آلن سکارولی که شامل ۲۱ اثر است، پنجشنبه اول آذر ساعت ۱۷در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود و تا ۹ آذر ادامه دارد.

گالری کاما

مروری بر آثار ابراهیم فرجی با نمایش سلف‌پرتره‌های این نقاش معاصر به کیوریتوری امیر یگانه جمعه دوم آذرماه در گالری کاما روی دیوار می‌رود. در این نمایشگاه ۲۳ اثر نقاشی سلف‌پرتره از ابراهیم فرجی عکاس و فیلمساز معاصر که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۶ خلق شده‌اند، به نمایش درمی‌آید.

نمایشگاه «مروری بر آثار ابراهیم فرجی» از دوم آذر در گالری کاما برپا می‌شود، علاقمندان برای حضور در این نمایشگاه می توانند به آدرس خیابان پاسداران، گلستان دهم پلاک ۴۴ طبقه دوم گالری کاما مراجعه کنند.

گالری فرمانفرما

اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی جواد علیمحمدی با عنوان «مهاجرت» از ۲ تا ۱۶ آذرماه در گالری فرمانفرما برگزار خواهد شد. «مهاجرت» شامل ۹۲ اثر با محوریت پرتره هایی ست که یادآور عکس های پرسنلی چاپ شده در گذرنامه ها یا برگه های درخواست مهاجرت است و نحوه اجرای آثار تداعی کننده شمایل مقدس دوره گوتیک است، این بار اما هاله منور پیرامون هر تصویر مانند مُهر مهاجرت در اطراف این چهره‌ها می نشیند و به جای تمثیلی از انوار الهی، واژه ی IMMIGRATION در بستر تصویر نقش می بندد.

گالری فرمانفرما در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ قرار دارد.

گالری سرزمین هنر

نمایشگاه بزرگ خیریه آثار نقاشی و حجم جمعی از نقاشان بزرگ ایران، روز جمعه ۹ آذرماه در گالری سرزمین هنر افتتاح می شود. آثاری از چهره های نام آشنای هنر ایران چون نصرالله افجه ای، هانیبال الخاص، ژازه تباتبایی، صادق تبریزی، محمدعلی ترقی جاه، ایران درودی، پرویز کلانتری، حسین کاشیان و ... در این نمایشگاه عرضه خواهد شد و بخشی از مبالغ فروش در اختیار مرکز توانبخشی بچه های آسمان قرار می‌گیرد.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز جمعه ۹ آذر از ساعت ۱۶ در محل گالری سرزمین هنر واقع در اوین، ابتدای خیابان کچویی، کوچه صفا، پلاک ۴ برگزار می شود.

گالری آ

نمایشگاه نقاشی های الیزابت هولتهاوس- مشایخی با عنوان «گذشته در آینده» روز جمعه دوم آذرماه در گالری آ گشایش می یابد. الیزابت هولتهاوس- مشایخی که همسر علیرضا مشایخی آهنگساز کشورمان است پیش از این نمایشگاه‌های بسیاری در اروپا و آمریکا و البته ایران داشته و این بار آثار خود را در گالری آ به نمایش خواهد گذاشت.

این نمایشگاه روز جمعه دوم آذر ساعت ۱۶ افتتاح خواهد شد و تا روز دوشنبه ۱۲ آذر ادامه خواهد داشت. گالری آ در خیابان کریم‌خان زند، ابتدای شهید عضدی (آبان جنوبی)، کوچه ارشد، شماره هفت واقع است.

گالری زمان هنر

نمایشگاه گروهی «نقاشان معاصر ایران» با آثاری از طناز سیف پور، طناز عدلی، آزاده توحیدی، فرحناز بهگونیا، نگار مقدم، حلیما فیضی، مونا وفایی پور، نفیسه عبدالحسین، تارا بختیاری، فریبا سراجی، ژوان معروفی، حسنا رجبی، ساناز ایوبی، نسرین مروج، مهرناز اثنی عشری، ژیلا مصلحی، نسرین تقوی، سولماز عظیم زاده، ساناز عظیم زاده، ندا دایی غفاری، الهام عزیزی و دریا علیار روز جمعه ۲ آذرماه در گالری زمان هنر افتتاح می‌شود.

نمایشگاه «نقاشان معاصر ایران» روز جمعه ۲ آذر ماه ساعت ۱۶ در گالری زمان هنر به نشانی زعفرانیه، خیابان آصف، کوچه پرویز وهابی، پلاک ۱۴ افتتاح خواهد شد و تا ۹ آذرماه ادامه دارد.

گالری فردا

نمایشگاه «چیستی» شامل آثاری ترکیبی از چوب و رنگ و نقاشی است که توسط محمد نظری خلق شده‌اند و روز جمعه ۲ آذرماه در گالری فردا روی دیوار خواهد رفت. این نمایشگاه با همت گالری فردا و انجمن دوستی ایران و هند برگزار شده است و در آن نزدیک به ۲۰ اثر از این هنرمند به نمایش در خواهد آمد.

این نمایشگاه از ۲ تا ۹ آذرماه در گالری فردا برپا می شود و علاقه‌مندان برای دیدن آن می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری فردا واقع در خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک ۲ مراجعه کنند. گالری روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ میزبان بازدیدکنندگان است.

گالری خورشید

عکس‌های فوتوریسم هادی ابری از دوم آذرماه در گالری خورشید روی دیوار می رود. این نمایشگاه تا هفتم آذرماه در گالری خورشید واقع در بلوار آفریقا، بالاتر از پمپ بنزین، کوچه تور، پلاک ۷۰ برگزار می شود.

هادی ابری هنرمند عکاسی که تاکنون در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی عکس‌های خود را به نمایش گذاشته است در نخستین نمایشگاه انفرادی خود ۳۰ عکس از سوژه‌های متنوع را در گالری خورشید به نمایشگاه می‌گذارد.

گالری شمیده

نمایشگاه گروهی عکس و مولتی میدیا با عنوان «خیرگی» از دوم آذرماه در گالری شمیده گشایش می یابد. در این نمایشگاه آثاری از شهرام احمدزاده ترکمانی، امیرمسعود اقارب پرست، زهرا هشیاری پور، پریسا فهامی و رویا پارسا به نمایش در می آید.

گالری شمیده در خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز(سنجابی)، بن بست یکم، پلاک ٨، طبقه اول، واحد ١٢ واقع است.

گالری آتشزاد

نمایشگاه خط نگاره های علی پسندیده با عنوان «بهنگام» جمعه ۲ آذرماه در گالری آتشزاد به نشانی خیابان شهید عباسپور (توانیر) شمالی، بعد از پل همت نرسیده به میدان ونک، نبش کوچه هومان، شماره ۲۳ برگزار می شود.

گالری شیرین

نمایش آثار سپیده سحر با عنوان «باغ سوخته» از دوم آذرماه در گالری شیرین به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک ٥ گشایش می یابد.