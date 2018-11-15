به گزارش خبرنگار مهر، برپایی نمایشگاه های هنری در حوزه تجسمی یکی از فرصت های مناسب بروز و ظهور هنر و خلاقیت هنرمندانی است که سال ها در این عرصه فعالیت می‌کنند و این نمایشگاه ها اغلب، جمعه‌های هر هفته افتتاح می شوند. در آخرین جمعه آبان نیز همچون دیگر جمعه ها، نمایشگاه‌های متعدد هنری در گالری‌های پایتخت افتتاح می شوند. در زیر لیست تعدادی از نمایشگاه های هنری را که در روز جمعه ۲۵ آبان افتتاح می شوند، می خوانید.

گالری ساربان

نمایشگاه آثار ایرج اسکندری با عنوان «حکایت شیرین» از ۲۵ آبان تا ۵ آذر در گالری ساربان به نشانی خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی پلاک ۱۳۰ افتتاح می شود.

گالری گویا

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «سیاه و سفید» به کیوریتوری شمس الدین غازی از ۲۵ آبان تا ۷ آذر در گالری گویا به نشانی تهران خیابان کریم خان زند روبروی ایرانشهر پلاک ۹۱ افتتاح می شود. در این نمایشگاه آثاری از مصطفی فتوحی، نجمه راسخ، حسین روانبخش، نگار بنی هاشمی، شهرزاد سیفی کار، رها عبدالهی، عسل مرزبان، روح انگیز صفری نژاد، شیرین بابا زاده، سحر کاوه، لاله قائد امینی، باران فتوحی، نوید میرزایی، بابک حیدری، راحله کریم بخش، ناهید عطایی، شقایق طیبی، مریم فرهادی، هاجر ابراهیمی، فاطمه زاهدی، مریم خورسند، مریم عاشوری، راضیه مصدق، صفا بنائی، شیرین و شمس الدین غازی به نمایش گذاشته می شود.

گالری آشیان نقش و مهر

آثار نقاشی نیلوفر مظفریان با عنوان «پنداره های آسمانی» از روز جمعه ۲۵ آبان در گالری آشیان نقش و مهر روی دیوار می رود. گالری آشیان نقش و مهر در میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان هجدهم، بن بست گل محمدی، شماره ۴ قرار دارد.

گالری مژده

نمایشگاه «کلاغ؛ ۲۰ تصویر ۲۰ روایت» توسط گروه هنری «آمیدا» روز جمعه ۲۵ آبان در گالری مژده برپا می‌شود. اعضای گروه آمیدا متشکل از مریم ارشادی فارسانی، معصومه اعتبارزاده، بهدخت بهروزی، هاله توکلی، گلناز خانعلیزاده، آزاده خیرآبادی، زیبا ذاکر، محسن رزاقی، الهام شایان‌فر، مریم شاهورانی، آیسان صادقی، عطیه ضیغمی، پریسا طالع‌زاده، الهه فرمانیان، فهیمه فریمانه، پیمان مبارکی، امیرمحمدخانی، حمیده معتمدفر، سارا نوروز کرمانشاهی و سیمین هنرور است. نمایشگاه «کلاغ؛ ۲۰ تصویر ۲۰ روایت» عصر جمعه ۲۵ آبان ماه در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان هجدهم شرقی، پلاک ۲۷، افتتاح می شود.

گالری دنا

طراحی‌های علی انصاری با عنوان «شاهنامه در پاپکا» جمعه ۲۵ آبان در گالری دنا به نمایش گذاشته می‌شود. علی انصاری متولد ۱۳۵۷ است و پیش از این تجربه برگزاری نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی در حوزه عکس، نقاشی، چیدمان و طراحی داشته است. او همچنین توانسته لوح تقدیر و جایزه اولین جشنواره بین المللی کمیک استریپ ارمنستان در سال ۲۰۱۰ و لوح تقدیر مسابقه نقاشی خیابانی با موضوع حفظ محیط زیست از طرف سازمان FPWC ارمنستان را کسب کند. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ۲۶ تا ۳۰ آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری دنا واقع در میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، بعد از چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، پلاک ۴، واحد ۲ مراجعه کنند.

گالری پردیس سینمایی ملت

نمایشگاه «مرز مشترک» ۲۵ آبان تا ۹ آذر در تهران و سپس در استانبول برگزار می‌شود. این نمایشگاه توسط مجید عباسی فراهانی، بین کشور ایران و کشورهای هم‌مرز با آن برنامه ریزی شده و در حال حاضر با کشور ترکیه و با همکاری گالری پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.

در اولین دوره این نمایشگاه آثاری از مصطفی آلبایراک، مرتضی بصراوی، زینب بینگل، کیانا تجمل، دمیت تسپینار، تانسل تورک دوگان، حامد جابرها، ساغر دئیری، وحید دانایی‌فر، باریش سریباش، مجید عباسی فراهانی، حسین عدالتخواه، نوید عظیمی سجادی، لیلا عمادی، کیانا غیایی، کتایون کرمی، فضیلت کندریچی، گول ییلدیز، ویکدان نالبور، حسام نورانی، شادی نویایی و اوبن ییلماز هنرمندان تجسمی کشورهای ایران و ترکیه به نمایش گذاشته می‌شود.

گالری والی

نمایشگاه انفرادی نقاشی های محمد فدوی پس از ۱۶ سال روز جمعه ۲۵ آبان در گالری والی واقع در میدان ونک، خیابان خدامی گشایش می یابد. فدوی در این مجموعه بیش از ۱۵ تابلوی نقاشی را به نمایش می‌گذارد که با تکنیک میکس مدیا روی مواد مختلفی مانند چوب، مقوا و بوم اجرا شده‌اند؛ آثاری که این هنرمند در سه سال اخیر خلق کرده و بر استفاده از وسایل مختلفی غیر از قلم مو تاکید دارد.

گالری فرشته

نمایشگاه انفرادی نقاشی «دیوار آن خانه» با آثاری از مجتبی کاکی روز جمعه ۲۵ آبان در گالری فرشته برگزار می شود. آثار حاضر در این نمایشگاه با بهره گیری از اِلمان‌هایی از دوره قاجار مانند تصاویرِ پادشاهان این سلسله، حقیقتی تلخ از دل تاریخ را در پرتویی از رنگ و نقش غبارروبی می‌کند و پیش روی مخاطبِ امروز می‌آورد. نمایشگاه «دیوار آن خانه» روز جمعه ۲۵ آبان‌ ساعت ۱۶ در گالری فرشته به نشانی خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل صدر پلاک ۱۶۷۱ افتتاح خواهد شد و تا هفتم آذرماه ادامه دارد.

گالری آتبین

نمایش نقاشی های مرتضی اشتیاقی با عنوان «فراسوی طاقت» جمعه ۲۵ آبان در گالری آتبین به نشانی خیابان ولیعصر، جنوب چهارراه پارک وی، انتهای کوچه تورج، کوچه خاکزاد، شماره ٤٢ افتتاح می شود.

گالری ایده

نمایشگاه گروهی نقاشی جمعه ٢٥ آبان در گالری ایده واقع در خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، خیابان هجدهم، شماره ٢٦ برگزار می شود.

گالری علیها

دومین نمایشگاه تخصصی دودلینگ آرت ایران روز جمعه ۲۵ آبان تا ۵ آذر به کیوریتوری هانی نجم و سالومه گل نراقی در گالری علیها به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه ماهروزاده، کوچه رمضانیان، ابتدای کوچه احمدی مقدم (ایزد)، پلاک ۳۱ طبقه اول برگزار می شود.