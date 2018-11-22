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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

با حضور ۸۰۰ ورزشکار؛

نخستین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور در رشت آغاز به کار کرد

نخستین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور در رشت آغاز به کار کرد

رشت- مراسم افتتاحیه نخستین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر ورزش کشور در دو رشته تکواندو و شطرنج با حضور ۸۰۰ ورزشکار در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه مراسم افتتاحیه نخستین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر ورزش کشور در دو رشته تکواندو و شطرنج در رشت برگزار شد.

در این المپیاد ۸۰۰ ورزشکار در دو رشته تکواندو و شطرنج از سراسر کشور حضور دارند.

رقابت‌های شطرنج در دو بخش مردان و زنان به میزبانی خانه شطرنج گیلان و رقابت‌های تکواندو نیز در بخش بانوان در سالن کارگران رشت برگزار می‌شود.

فوک کاسپین و تصاویر شهرک تاریخ ماسوله و تالاب بین‌المللی انزلی نماد این رقابت‌ها در گیلان است.  

همچنین با حضور مسئولان ارشد استان گیلان و وزارتخانه از تمبر المپیاد گیلان با نماد فوک کاسپین رونمایی شد.

کد مطلب 4465633

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