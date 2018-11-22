نخستین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور در رشت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه مراسم افتتاحیه نخستین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر ورزش کشور در دو رشته تکواندو و شطرنج در رشت برگزار شد.

در این المپیاد ۸۰۰ ورزشکار در دو رشته تکواندو و شطرنج از سراسر کشور حضور دارند.

رقابت‌های شطرنج در دو بخش مردان و زنان به میزبانی خانه شطرنج گیلان و رقابت‌های تکواندو نیز در بخش بانوان در سالن کارگران رشت برگزار می‌شود.

فوک کاسپین و تصاویر شهرک تاریخ ماسوله و تالاب بین‌المللی انزلی نماد این رقابت‌ها در گیلان است.

همچنین با حضور مسئولان ارشد استان گیلان و وزارتخانه از تمبر المپیاد گیلان با نماد فوک کاسپین رونمایی شد.