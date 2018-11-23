تغییر اپیدمیولوژی ابتلا به ایدز/ تهدید تماس های جنسی

به گزارش خبرگزاری مهر، داود یادگاری نیا، در حاشیه سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز، با اشاره به اجرای آخرین دستورالعمل مراقبت و درمان ایدز در کشور، از بررسی و بازبینی دستورالعمل های کشوری مراکـزمراقبت و درمان بیماران مبتلا به ایدز به منظور بهبود ارائـه خـدمات ضمن آشنایی با نحوه درمانها و داروهایی که در کشور وجود دارد خبر داد.

رئیس مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، یادآور شد: در برخورد بالینی با اچ آی وی باید طیف متنوعی از برهم کنش انسان با ویـروس در نظـر باشـد. این طیف گسترده شامل قبل از تماس، پس از آن و بعد از ابتلا به ویروس با طیف های متنوع بالینی است.

یادگاری نیا افزود: دستورالعمل مراقبت و درمان ایدز بخشی از مجموعه رهنمودهایی است که برای ارائه خدمات بـالینی مراقبتـی، درمـانی، پیشـگیری و حمـایتی در سـطح مراکز ارائه این خدمات به بیماران مبتلا به ایدز و افـراد در معـرض آن، تـدوین شـده اسـت. در این سمیناراشکالات بسته های دستورالعمل مراقبت و درمان ایدزدر کشور بررسی و مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شمار زندانیان مبتلا به ایدز در زندان های کشور کاهش یافته است، اظهارداشت: اجرای برنامه های غربالگری و آموزشی بیماریHIV/AIDS سبب کاهش چشمگیر شیوع این بیماری در زندان های کشور شده است.

یادگاری نیا با اشاره به تلاش سازمان زندان های کشور و وزارت بهداشت به منظور انتقال و آموزش مفاهیم بیماری ایدز، خاطرنشان کرد: با آموزش های انجام شده درصد بالایی از زندانیان با مفاهیم بیماری ایدز آشنا شده اند و شمار زیادی از زندانیان در پس از گذراندن دوره های آموزشی به‌عنوان کمک مربی آموزشی برای آموزش سایر هم بندی های خود اقدام می کنند.

وی افزود: بخش عمده ای از بیماری ایدز در معتادان، از طریق سرنگ های آلوده منتقل می شد ولی خوشبختانه با همکاری سازمان زندان ها و سازمان های مرتبط شیوع ایدز از این طریق محدود و کنترل شده است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این مطلب که در حال حاضر اپیدمیولوژی بیماری ایدز تغییر یافته است، اذعان داشت: امروزه بیشترین موارد ابتلا و اشاعه از طریق تماس های جنسی خصوصا در خانم ها مشاهده می شود. همچنین پیدایش موارد جدید بیماری ایدز در نوزادان و انتقال آن از مادر به جنین الگوهای این بیماری را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.

یادگاری نیا، بهرمندی مبتلایان بهHIV/AIDSاز درمان های رایگان در کلینیک های مشاوه رفتاری (کلینیک های مثلثی) را راه حل مناسب و کارآمدی برای مبتلایان و افراد مشکوک به بیماری و در معرض خطر ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: با در اختیار قرار دادن دارو، صرفا به کلینیک های مشاوره ای، درمان های مشخصی با آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا، ضمن توجه به موضوع مقاومت های دارویی برای این بیماران صورت می گیرد.

به گفته یادگاری نیا، تمام مراکز بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورو برخی مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای بهداشت تمامی خدمات را به افراد مبتلا و کاملا محرمانه و حتی اگر فردی به بیماری مبتلا نباشد و تنها می‌خواهد از آن مطمئن شود، را به رایگان انجام می دهند. همچنین در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری (به صورت کاملا رایگان) خدمات متنوعی را در بیمارستانهای مسیح دانشوری و لقمان حکیم به متقاضیان ارائه می دهد.