به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد میرحسینی صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: بیست‌ونهمین دوره مسابقات ملی رفاقت مهر از فردا، چهارم آذرماه، در یزد آغاز می‌کند و ۶۰۰ نفر از سراسر کشور در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

وی بیان کرد: این رقابت‌ها در دو بخش تئوری و عملی برگزار می‌شود که نیمی از شرکت‌کنندگان را خواهران و نیمی دیگر را برادران تشکیل می‌دهند.

میرحسینی یادآور شد: مسابقات ملی رفاقت مهر در بخش‌های اسکان اضطراری، حمل با تجهیزات، حمل بدون تجهیزات، CPR، ارزیابی معدوم، آتل‌بندی و باندا‍ژ برگزار می‌شود و در هر رشته سه استان برتر انتخاب و معرفی می‌شوند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان یزد ادامه داد: در این رقابت‌ها گروه‌های صلح، دوستی و مهرورزی حضور دارند و به مدت ۱۰ روز با یکدیگر رقابتی دوستانه خواهند داشت که بخش نخست رقابت‌ها با حضور خواهران و بخش دوم با حضور برادران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها هر سال در سطوح استانی و ملی برگزار می‌شود، افزود: سال گذشته استان کرمان میزبان این رقابت‌ها بود و امسال میزبانی آن بر عهده یزد گذاشته شده است.

میرحسینی در مورد کویرنوردی نیز بیان کرد: رویداد بزرگ کویرنوردی روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان شش کیلومتر در کویر پیاده‌روی خواهند کرد.

وی ادامه داد: این مسابقات امدادی، در حوزه جوانان هلال احمر برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در گروه‌های دوستانه، ضمن ارزیابی دانش و مهارت خود در زمینه امدادرسانی، کار تیمی و گروهی را نیز تمرین می کنند.