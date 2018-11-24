به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد میرحسینی صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: بیستونهمین دوره مسابقات ملی رفاقت مهر از فردا، چهارم آذرماه، در یزد آغاز میکند و ۶۰۰ نفر از سراسر کشور در این رقابتها شرکت میکنند.
وی بیان کرد: این رقابتها در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود که نیمی از شرکتکنندگان را خواهران و نیمی دیگر را برادران تشکیل میدهند.
میرحسینی یادآور شد: مسابقات ملی رفاقت مهر در بخشهای اسکان اضطراری، حمل با تجهیزات، حمل بدون تجهیزات، CPR، ارزیابی معدوم، آتلبندی و بانداژ برگزار میشود و در هر رشته سه استان برتر انتخاب و معرفی میشوند.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان یزد ادامه داد: در این رقابتها گروههای صلح، دوستی و مهرورزی حضور دارند و به مدت ۱۰ روز با یکدیگر رقابتی دوستانه خواهند داشت که بخش نخست رقابتها با حضور خواهران و بخش دوم با حضور برادران برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این رقابتها هر سال در سطوح استانی و ملی برگزار میشود، افزود: سال گذشته استان کرمان میزبان این رقابتها بود و امسال میزبانی آن بر عهده یزد گذاشته شده است.
میرحسینی در مورد کویرنوردی نیز بیان کرد: رویداد بزرگ کویرنوردی روز چهارشنبه هفته جاری برگزار میشود و شرکتکنندگان شش کیلومتر در کویر پیادهروی خواهند کرد.
وی ادامه داد: این مسابقات امدادی، در حوزه جوانان هلال احمر برگزار میشود و شرکتکنندگان در گروههای دوستانه، ضمن ارزیابی دانش و مهارت خود در زمینه امدادرسانی، کار تیمی و گروهی را نیز تمرین می کنند.
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