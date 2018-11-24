محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی مسائل و مشکلات را رصد میکند، گفت: لوایحی که از سوی دولت برای اصلاح امور به مجلس ارسال میشود در کمترین زمان ممکن بررسی میشود، مجلس در انتظار اتخاذ تدبیر دولت در خصوص گرانیها است.
وی با تأکید بر اینکه مجلس از دولت انتظار دارد برای ثبات قیمتها اقدام کند، گفت: تورم را ۳۶.۹ درصد اعلام میکنند اما قیمت برخی کالاها دو یا سه برابر شده است، آقایان باید در این خصوص نظارتها را بیشتر کنند.
مجلس لوایح مربوط به ثبات قیمتها را به قید فوریت بررسی میکند
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت روی افزایش حقوقها کار کند، مجلس این آمادگی را دارد که تا لوایح ارسالی دولت با محوریت ثبات قیمتها را در کوتاهترین زمان ممکن و به قید فوریت مورد بررسی قرار دهد.
بهمنی در بخش دیگری با اشاره به تزریق ۲۰۰ هزارتومانی به درآمد بازنشستگان فرهنگی، گفت: با توجه به تورم و افزایش قیمتها این مبالغ دردی از مردم دوا نمیکند.
وی با اشاره به اینکه مقرر بود ۲۰۰ هزار تومان به کارمندانی که کمتر از دو میلیون تومان حقوق و مزایا دریافتی دارند، پرداخت میشود، گفت: در ابتدا مقرر شد به افرادی تعلق گیرد که کمتر از سه میلیون تومان حقوق میگیرند و در ادامه به کمتر از دو میلیون تومان رسیدیم. حال این سؤال مطرح است که ارزیابیها چگونه بوده و برای افرادی که شغل آزاد داشته و حالا بیکار هستند، باید چه تدبیری اتخاذ کرد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری با اشاره به پرداخت یارانهها، گفت: قیمت ارز زمانی که یارانه پرداخت شد هزار و ۲۲۶ تومان بود، این در حالی است که قیمت ارز چندین برابر شده و قدرت خرید مردم کاهش پیداکرده است.
خصوصیسازی ناقص انجامشده است
بهمنی در بخش دیگری به مشکلات مردم در حوزه آموزشوپرورش اشاره کرد و گفت: از طرفی اعلام میشود که از خانوادهها نباید مبالغی دریافت شود و از سوی دیگر مدارس ما نیز با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند، دولت در این زمینه باید تدابیر ویژهای اتخاذ کند.
وی بابیان اینکه دولت نباید دیر تصمیم بگیرد، اضافه کرد: وضعیت معیشتی برخی معلمان مناسب نیست، این مسئله نیازمند رسیدگی از سوی دولت است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه در کشور ظرفیتهای اقتصادی خوبی وجود دارد و ایران کشور ضعیفی نیست، گفت: پروژههای نیمهکاره زیادی در کشور بلاتکلیف است که دولت باید برای این مهم کاری کند، بسیاری از پروژهها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد.
بهمنی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه خصوصیسازی ناقص انجامشده است، گفت: امروزه کارخانجات با اقساط ۱۰ یا ۱۵ ساله با مبالغ کم واگذار میشوند، باید قیمتهای واقعی دریافت شود. ما در برخی حوزهها خصوصیسازی کردهایم ولی هنوز مدیریت را در دست داریم و این خود یک معضل است.
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