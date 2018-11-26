به گزارش خبرنگار مهر، پورداوود پیش از ظهر دوشنبه در جمع نخبگان بسیج فرهنگیان نهاوند با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج، گفت: امروز بسیج جایگاه بسیار رفیعی دارد و در نقاط مختلف دنیا حرکت بزرگی را طی میکند.
وی بابیان اینکه امروز عمق استراتژیک بسیج، جبهه مقاومت در سوریه، لبنان، یمن و بحرین است، عنوان کرد: ازآنجاییکه سرلوحه بسیج اخلاص است هر جا که بسیج ورود کرده توانسته کارهای شگرفی به وجود بیاورد و بر همین اساس امروز دشمن برآن است که به طرق مختلف نظام اسلامی را تضعیف کند و ازآنجاییکه جمهوری اسلامی ایران امالقری جهان اسلام است، دشمن درصدد ایجاد توطئههای گوناگون برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است .
مدیرکل آموزشوپرورش استان همدان با اشاره به نقشه های شوم دشمنان ایران اسلامی، گفت: امروز نظام سلطه به دنبال سست کردن بنیان خانواده و بدبین کردن مردم بهوسیله اعمال تحریمها است.
وی بابیان اینکه نظام سلطه به روش مختلف این تحریمها را تحمیل کرده و ایران اسلامی همچنان مقاومت کرده است، گفت: تغییر تاکتیک دشمن به خاطر ایستادگی و مقاومت و رشادت مردم ایران است .
پور داود با تأکید بر لزوم حفظ وحدت در جامعه، بیان کرد: همواره وقتی سه عنصر ایمان، رهبری، مردم دستبهدست هم دادهاند واژه کارستان را ساختهاند و مادامیکه ما انسجام درونی داشته باشیم و حول محور ولایت حرکت کنیم و مسئولین نیز وحدت داشته باشند، مردم پایکار هستند و انقلاب ما بهسوی انقلاب حضرت مهدی (عج) حرکت خواهد کرد.
مدیرکل آموزشوپرورش همدان بابیان لزوم حفظ هویت ملی، گفت: هویت یکی از کلیدواژههای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که عبارت است از باورها و بینشها و این هویت چیزی از پیش تعیینشده نیست زیرا که هویت خود را خودمان بر اساس اختیاری که خداوند در وجود بشر قرار داده میسازیم و بر همین اساس دشمن آمده و بر روی هویت ما برنامهریزی کرده و قصد نابود کردن و از بین بردن هویت ما را دارد لذا وظیفهداریم با تلاش دوچندان خود این هویت را حفظ کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین، عنوان کرد: در سند تحول بنیادین این مفاهیم وجود دارد و برای اینکه این سند عملیاتی شود کارهایی ازجمله نظام رتبهبندی معلمان انجامگرفته است.
پورداوود بابیان اینکه چهار اولویت اساسی در بحث سند تحول بنیادین برای امسال در نظر گرفتهشده است، گفت: اولویت اول سنجش صلاحیت حرفهای معلمان است تا رتبه معلمان دائماً در حال کنکاش و برآورد باشد و عدالت رعایت شود.
وی اولویت دوم در اجرای این سند را انتخاب و انتصاب مدیران بر این اساس آزمونی عملی عنوان کرد و گفت: سال آینده کسانی به عرصه مدیریت مدارس وارد میشوند که در آزمون عملی نمره قبولی کسب کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش همدان گفت: اولویت سوم تمرکززدایی و تفویض اختیار در راستای مدرسه محوری بر اساس شاخصهها و اولویت چهارم تضمین کنترل کیفیت مدارس است.
وی گفت: مدارس در بازه زمانی سهماهه سنجیده میشود و این اولویت به دنبال آن است که مدرسه را در طول سه ماه ارزشگذاری خواهد کرد و فعالیتها برنامههای مدرسه بر اساس ارزشگذاری آن خواهد بود .
وی گفت: رویکرد ما در آموزشوپرورش تکریم معلمان است.
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