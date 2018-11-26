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۵ آذر ۱۳۹۷، ۷:۰۱

مهر خبر می دهد

شب ناآرام زاگرس/ وقوع ۸ زلزله بالای ۴ ریشتر در کرمانشاه

شب ناآرام زاگرس/ وقوع ۸ زلزله بالای ۴ ریشتر در کرمانشاه

کرمانشاه- بعد از وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری دیشب، از آن زمان تاکنون استان کرمانشاه هشت بار با شدت بیش ۴ ریشتر لرزیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از زلزله شدید ۶.۴ ریشتری که شب گذشته ساعت ۲۰:۰۷ در حوالی سرپل‌ذهاب رخ داد، شهرستان‌های غربی استان کرمانشاه کانون بیش از ۱۵ زلزله بالای ۳ ریشتری بود.

همچنین از شب گذشته تاکنون ۸ بار زمین با شدت بیش از ۴ ریشتر مناطق مختلف استان به ویژه سرپل‌ذهاب و قصرشیرین را لرزانده است.

شدت زمین‌لرزه ۶.۴ ریشتری به حدی بود که استانهای  آذربایجان شرقی، کردستان، همدان و لرستان هم آنرا احساس کردند؛ در شهر کرمانشاه هم این لرزش به صورت کاملا محسوس بود و موجب هراس شهروندان شد و آنها را برای ساعاتی راهی خیابان‌ها کرد.

شهروندان شهرستان‌های غربی استان کرمانشاه که خاطره تلخ زلزله ۷.۳ ریشتری سال گذشته را هنوز فراموش نکرده‌اند اغلب شب سرد و ناآرام پاییزی را در خیابان‌ها با روشن کردن آتش سرکردند.

همچنین این زلزله‌های پی‌ در پی بر اساس آخرین آمار اعلام شده منجر به مصدوم شدن بیش از ۵۵۰ نفر از هم‌استانی‌های کرمانشاهی شد و آنها را روانه بیمارستان‌ها کرد.

خسارات اولیه این زلزله هنوز برآورد نشده است و از دقایق اولیه وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری دیشب گذشته ۲۳ تیم ارزیاب هلال احمر به این مناطق اعزام شده‌اند.

این زلزله تلفات جانی نداشت، اما موجب آسیب دیدن و تخریب واحدهای مسکونی شد و اغلب واحدهای تعمیری که در زلزله قبل آسیب دیده بودند در این زلزله دچار خسارت شدند.

کد مطلب 4467897

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      زمین لرزه های اخیر در کرمانشاه نشان از فعال شدن گسل در فلات غرب است. بایستی مهندسی ساختمان ها را کنترل و ساخت و سازها با مقاومت و نظارت صورت بگیرد. آموزش سراسری مردم در بلایای طبیعی لازم هست

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