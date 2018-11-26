به گزارش خبرنگار مهر، روند روزهای گذشته بازار آزاد ارز و البته نرخ‌های ثبت شده در سامانه نیما حکایت از کاهش فاصله دلار نیمایی با بازار آزاد دارد. به خصوص اینکه در روزهای پایانی هفته گذشته و البته روز شنبه که بین التعطیلی بود، کاهش محسوس نرخ دلار در بازار آزاد رقم خورد؛ اگرچه نرخ در نیما اندکی نوسان رو به بالا داشت.

بسیاری از فعالان اقتصادی، دخالت سیاستگذار ارزی در سامانه نیما را علت اصلی کاهش نرخ دلار در سامانه نیما می‌دانند؛ اما بانک مرکزی معتقد است که باید نرخ در سامانه نیما کنترل شده باشد تا بتوان در بازار آزاد نیز نرخ را کنترل شده‌تر پیش برد. اما اکنون بسیاری از عرضه‌کنندگان ارز در سامانه نیما می‌گویند که اگرچه هنوز هم بانک مرکزی در نرخ نیما به صورت غیرمستقیم دخالت می‌کند، اما نرخ رو به تعادل گذاشته و اندکی تعدیل شده است.

البته فاصله نرخ دلار در سامانه نیما با بازار آزاد هنوز هم انگیزه‌ای برای برخی صادرکنندگان در عدم عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما باشد. اما به هر حال نزدیکی این دو نرخ می‌تواند شرایط بهتری را رقم بزند.

در این میان برخی فعالان بازار ارز، از سیاستگذاری‌های بانک مرکزی برای رسیدن نرخ به قیمت‌های تک رقمی و زیر ده هزار تومان خبر می‌دهند و بر این باورند که بانک مرکزی مجموعه تدابیری را به کار بسته است تا بتواند نرخ را به حدود ۹ تا ده هزار تومان برساند. البته برخی دیگر نیز از ورود قیمت دلار به کانال زیر هشت هزار تومان خبر می‌دهند که به نظر می‌رسد نسبت به گزینه اول، احتمال کمتری دارد.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، ارزش واقعی صادرات در هفت ماه منتهی به مهر امسال نه ۲۷میلیارد دلار که ۱۵ میلیارد دلار بوده است، از این میزان فقط حدود ۶ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است که صادرکنندگان حدود ۸.۵ تا ۹ میلیارد دلار از سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند(احتمالا برای واردات مواداولیه تولید).

این در حالی است که فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و کنفدراسیون صادرات ایران بارها و بارها بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ نیما و بازار آزاد تاکید کرده و بر این باورند که اگر این فاصله به حداقل برسد، به طور قطع مشکل تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان به کشور تا حدود خیلی زیادی تسهیل خواهد شد.

البته بانک مرکزی معتقد است که در سامانه نیما، محدودیت قیمتی برای ارز صادرکنندگان تعیین نشده است؛ ولی باید منتظر ماند و دید که کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد، آیا در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت یا نه.