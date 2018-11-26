شمار بیمه شدگان اجباری در زنجان افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیا ری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان تأمین اجتماعی، به بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: تعداد بیمه‌شدگان اجباری در استان زنجان از ۱۰۴ هزار نفر به ۱۱۲ هزار نفر رسیده و تعداد بیمه شدگان اجباری رو به رشد است.

وی اظهار کرد: افزایش تعداد بیمه اجباری نشان می‌دهد اشتغال خوبی در واحدهای تولیدی استان زنجان ایجاد شده و سازمان تأمین اجتماعی به بیمه کار گران توجه داشته و این تعداد بیمه‌شده اجباری در استان آمار بسیار خوبی است و تعداد زیادی از این بیمه‌شدگان اجباری بازنشسته و بیمه‌شدگان دیگر جایگزین شدند.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: خوشبختانه در استان زنجان روزبه‌روز میزان اشتغال افزایش پیدا می‌کند و این برای استان نویدبخش خوبی است.

علیا ری تأکید کرد: استان زنجان هفت شعبه دائم تأمین اجتماعی و هفت شعبه اقماری دارد و یک شعبه کارگزاری نیز در استان فعالیت می‌کند و سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان به تحت پوشش قرار دادن افراد تأکید زیادی دارد.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: با ارائه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی، مراجعات به سازمان کاهش‌ یافته است.