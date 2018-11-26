کاهش ۱۶ درصدی صادرات در خراسان شمالی

امین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماه گذشته، ۲۴۲ هزارتُن انواع کالا به ارزش بیش از ۶۲ میلیون دلار به کشورهای هدف صادر شد که به لحاظ ارزشی ریالی ۱۶ و از لحاظ وزنی ۳۲ درصد کاهش داشته است.

قربانی در ادامه به افزایش ۸۱ درصدی واردات کالا به خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: اغلب کالای وارداتی به استان شامل برنج، فروم کروم، ماشین آلات، چراغ شیلنگی و سایر محصولات از کشورهای چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و غیره است.

وی علت بیشتر کاهش صادرات را مشکلاتی همچون سخت شدن مراودات بانکی، ارزش گذاری ناعادلانه گمرک بر روی کالاها و شرط باز گرداندن ارز خارجی به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: با این وجود برخی از تجار کالاهای خود را با کشورهای همسایه به ریال معامله می کنند که ملزم بوده وجه را به دلار تبدیل کنند که این موضوع سبب شده تا تجار رقبتی به صادرات نداشته باشند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عمده کالاهای صادراتی را همچون کود اوره، پودر کریستال ملامین، مقاطع فولادی، انواع پلاستیک، مبلمان چوبی، رب گوجه‌فرنگی، سیمان، ماکارانی، فوم پلی استارین و مواد غذایی عنوان کرد که از خراسان شمالی به کشورهای هند، عراق، میانمار، ترکمنستان، ترکیه و افغانستان و سایر کشور صادر شده است.