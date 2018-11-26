به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از ۲ ماه پس از آنکه اصغر فرهادی در آیین نمایش فیلم تازهاش در افتتاحیه پنجاهوپنجمین جشنواره فیلم «آنتالیا» در ترکیه، از نبود امکان اکران عمومی فیلم «همه میدانند» در ایران سخن گفت، نسخه غیررسمی این فیلم از امروز ۵ آذرماه در فضای مجازی منتشر شد.
از امروز لینک دانلود فیلم سینمایی «همه میدانند» با کیفیت بالا در سایتهای عرضه غیررسمی فیلم و سریال قرار گرفته است و این به معنای ورود فیلم تازه اصغر فرهادی به بازار عرضه غیرمجاز محصولات نمایشی در ایران است.
تهیهکنندگان «همه میدانند» با بازی پنه لوپه کروز و خاویر باردم الکساندر مالِگی از شرکت ممنتو فیلمز در پاریس، آلوارو لونگوریا از شرکت اسپانیایی مورنا فیلم و شرکت ایتالیایی لاکی رد هستند.
فرهادی در جشنواره تورنتو درباره ایده شکلگیری داستان فیلم گفته بود: پانزده سال پیش به همراه خانوادهام به اسپانیا سفر کردم. دخترم در آن زمان خیلی کوچک بود او عکسهای یک دختر را روی دیواری در خیابانی دید و از مترجمم پرسید این دختر کیست؟ مترجم به ما گفت که این بچه ربوده شده است و خانوادهاش به دنبال او میگردند بدین ترتیب دخترم در تمام سفر وحشت داشت و این اولین جرقهای بود که سالها در ذهنم ماند و به داستان فیلم منجر شد.
این فیلم دومین تجربه فیلمسازی فرهادی در خارج از کشور پس از فیلم «گذشته» محسوب میشود.
عرضه غیرمجاز فیلم «همه میدانند» در فضای مجازی در حالی که اکران عمومی آن در کشورهای مختلف ادامه دارد هنوز با واکنش رسمی تهیهکننده و پخشکننده بینالمللی فیلم مواجه نشده است.
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