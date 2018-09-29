«همه می دانند» اصغر فرهادی همچنان شانس اسکار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رپ، استودیو فوکوس فیچرز روز جمعه ۲۸ سپتامبر اعلام کرد تریلر روانشناسانه اسپانیایی زبان «همه می دانند» ساخته اصغر فرهادی ۸ فوریه ۲۰۱۹ اکران خواهد شد. این استودیو همچنین اعلام کرد برای آن که فیلم شانس شرکت در رقابت اسکار را داشته باشد در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ به صورت محدود در آمریکا اکران می شود.

با اکران در آمریکا این امکان برای «همه می دانند» فراهم می شود که در رقابت اسکار ۲۰۱۹ شرکت کند؛ ولی این بار نه در بخش فیلم خارجی زبان بلکه در بخش رقابت اصلی اسکار که شامل همه بخش ها از بهترین فیلم تا بخش های فنی می شود. حضور در این رقابت می تواند شانسی برای دریافت اسکار از سوی بازیگران فیلم یعنی پنه لوپه کروز و خاویر باردم باشد.

فوکوس فیچرز ماه می امسال در زمان نخستین نمایش فیلم در جشنواره کن حقوق فیلم را بدست آورد.

«همه می دانند» با بازی پنه لوپه کروز و خاویر باردم و به کارگردانی اصغر فرهادی است. این فیلم را الکساندر مالِگی از ممنتو فیلمز و آلوارو لونگوریا از مورنا فیلمز تهیه کرده اند.

فرهادی در جشنواره تورنتو درباره ایده شکل گیری داستان فیلم چنین گفت: پانزده سال پیش به همراه خانواده ام به اسپانیا سفر کردم، دخترم در آن زمان خیلی کوچک بود او عکس های یک دختر را روی دیواری در خیابانی دید و از مترجمم پرسید این دختر کیست؟ مترجم به ما گفت که این بچه ربوده شده است و خانواده اش به دنبال او می گردند بدین ترتیب دخترم در تمام سفر وحشت داشت و این اولین جرقه ای بود که سال ها در ذهنم ماند و به داستان فیلم منجر شد.

استودیوی فوکوس فیچرز امتیاز پخش فیلم را در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، نیوزلند، آفریقای جنوبی، هند، کشورهای آسیایی و خاورمیانه به غیر از ایران بدست آورده است.

فیلم در نخستین نمایش خود در جشنواره کن از سوی منتقدان تمجید شد.