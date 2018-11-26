برگزاری نشست های علمی تخصصی در بیستمین نمایشگاه کتاب مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، هادی حصاری صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از حضور حوزه علمیه خراسان در نمایشگاه کتاب مشهد ایجاد پل ارتباطی و مشاوره‌ای با عموم مردم در زمینه‌ها و موضوعات مختلف اجتماعی، حضور علمی و آشنایی عموم مردم با این حوزه انقلابی بوده است.

وی افزود:برگزاری جلسه های مشاوره در زمینه‌های ازدواج و همسرداری، تربیت فرزند، مهارت‌های زندگی، جمعیت و فرزندآوری، دین، رسانه و فضای مجازی، مهدویت (عج) و آخرالزمان، ادیان و فرق، پاسخگویی به سؤالات شرعی، پاسخگویی به سؤالات اعتقادی، مشاوره‌های قرآنی، تحصیل در حوزه علمیه و مشاوره پژوهشی، در دستور کار قرار داشته است.

مدیر ترویج و گسترش پژوهش حوزه علمیه خراسان ادامه داد:اجرای برنامه‌های متنوع و شاد، ایجاد ایستگاه کودک جهت انتقال مفاهیم دینی با قصه‌گویی، بازی و سرگرمی و برپایی نمایشگاه تجسمی مفهومی با عنوان "خانواده قرآنی الگوی جامعه اسلامی" از برنامه‌های معاونت فرهنگی اجتماعی حوزه علمیه خراسان در این نمایشگاه است.

وی تصریح کرد:با توجه به تأکیدات آیت‌الله عاملی، ٧ نشست علمی و تخصصی درایام بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد و در راستای تحول و پاسخگویی به نیازهای جامعه در غرفه سرای اهل قلم نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد برگزار می‌ شود.

حصاری تاکید کرد:این نشست‌ها با موضوعات سبک زندگی اسلامی ، تربیت دینی، جمعیت و فرزندآوری ، راه‌های تقویت باورهای دینی خانواده ، نقش همسران در زندگی دینی ، شیوه‌های ارتباط با نوجوانان و خانواده قرآنی الگوی جامعه اسلامی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد:حوزه علمیه خراسان برای پنجمین سال پیاپی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد حاضر شده و در این دوره تعداد ٢٧ غرفه فعال دارد و این غرفه‌ها که در سالن فردوسی واقع شده است به مشاوره‌های تخصصی، پژوهشی و اعتقادی در موضوعات مختلف می‌پردازند.