ثبت نام بیست و دومین مراسم ازدواج دانشجویی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، طبق اعلام ستاد ازدواج دانشجویی کشور این مراسم در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

زوج های واجد شرایط برای ثبت نام می توانند به سایت رسمی ستاد ازدواج به نشانی http://ezdevaj.org مراجعه کنند.

تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام اولیه در این مراسم در بازه زمانی یکم فروردین ۹۶ تا یکم دی ماه ۹۷ اعلام شده است.

در مواردی که هر دو زوج دانشجو هستند تنها یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی باید ثبت نام کند.

دانشجویان تا یک هفته از ثبت نام، مدارک لازم را برای تائید به دفتر نهاد دانشگاه یا دفتراستانی مربوطه ارائه کنند تا ثبت نام قطعی شود.

ویرایش اطلاعات ثبت نام شده توسط خود داوطلب و تنها قبل از تائید ثبت نام مقدور است.

زوج های دانشجویی که در مراسم سال گذشته ثبت نام کرده و موفق به تشرف نشده‌اند و یا زوجی که سال گذشته ثبت نام کردند اما مدارکشان‌ مورد تایید نبود می‌توانند با ارائه مدارک خود به دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و انتخاب کاروان به این سفر مشرف شوند.