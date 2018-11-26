صدرنشینی شطرنج گیلان در مسابقات استعدادهای برتر ورزشی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دور هفتم این رقابت‌ها، تیم شطرنج پسران گیلان با کسب ۲۰.۵ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت، تیم تهران با کسب ۱۹.۵ و فارس نیز با ۱۶ امتیاز به ترتیب در مکان های دو و سوم ایستادند.

در بخش تیمی دختران نیز شطرنج‌بازان گیلانی با کسب ۲۱.۵ امتیاز در جایگاه نخست و تیم‌های تهران با ۲۱ و خراسان رضوی نیز با ۲۰ امتیاز به ترتیب دوم و سوم رقابت‌های نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور قرار گرفتند.

رقابت های المپیاد استعدادهای برتر شطرنج کشور از عصر پنجشنبه اول آذرماه سال جاری با حضور حدود ۳۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف در رده سنی ۱۲ الی ۱۵ سال در دو بخش پسران و دختران در رشت آغاز شد و ادامه دارد.

شطرنج‌بازان حاضر در ۹ دور به روش سوییسی و به مدت پنج روز در تالار شطرنج مهد اندیشه مجموعه ورزشی یادگار امام رشت با هم به رقابت می پردازند.

در پایان این رقابت‌ها تیم ها و نفرات برتر انتخاب و به عنوان استعدادهای برتر این رشته در سطح کشور معرفی می شوند.

اعزام تیم فوتسال گیلان به المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در همدان

مسئول روابط عمومی هیات فوتبال گیلان در این ‌باره اظهارکرد: تیم فوتسال زیر ۱۴ سال گیلان روز گذشته برای شرکت در رقابت هاب استعدادهای برتر ورزشی در رشته فوتبال با ۱۲ بازیکن به استان همدان اعزام شد.

علیرضا وهابی افزود: محمدرضا سری، مهدی نخستین، سیدمحمد جلایی، ایمان رضا صفت، امیررضا جنگجوی، حسین مربوط، امیررضا حسین پرور، مرتضی حسینی، سید امیرعباس حسینی، اشکان بهاری، محمدمهدی قبادی و فاضل نظام دوست اعضای تیم فوتسال گیلان ردر این رقابت‌های را تشکیل می دهند.

این رقابت‌ها از امروز ۵ آذرماه سال جاری در همدان آغاز می شود.

آستارا قهرمان مسابقات کاراته آزاد گیلان شد

این مسابقات روز گذشته با شرکت ۱۰ تیم از شهرستان‌های مختلف استان گیلان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن شهدای جنیدی رودسر برگزار شد.

۳۲ ورزشکار از آستارا به مربیگری غفور نصیری به این مسابقات اعزام شده بودند که پس از رقابت ۱۶۰ رزمی کار، تیم‌های آستارا با ۱، رودسر با ۹ و تالش و املش به صورت مشترک هر کدام با ۶ مدال طلا به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم ایستادند.

نایب قهرمانی بسکتبال سه نفره گیلان در المپیاد استعداهای برتر

مسئول کمیته بسکتبال سه نفره هیات استان گیلان در این باره گفت: مسابقات بسکتبال سه نفره المپیاد استعدادهای برتر کشور در شهرکرد برگزار شد که تیم گیلان به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات دست یافت.

علیرضا علیزاده افزود: در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال سه نفره المپیاد استعدادهای برتر کشور تیم گیلان مقابل تیم اراک قرار گرفت که توانست با نتیجه ۱۴ بر یک حریف اراکی خود را مغلوب و برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف تیم اصفهان برود.

وی ادامه داد: در دیدار نهایی تیم گیلان در یک بازی نزدیک با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ برابر حریف قدرتمند خود مغلوب شد تا به مقام نایب قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد.

علیزاده افزود: آرش پرعلم، احسان کدیور، صدرا رضایی و علیرضا بیابانی اعضای تیم بسکتبال سه نفره گیلان در رقابت های المپیاد استعدادهای برتر کشور را تشکیل می دادند.