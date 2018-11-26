«ایده اصلی» به روزهای پایانی فیلمبرداری رسید/ ادامه کار در کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مهرداد صدیقیان و پژمان جمشیدی به همراه تعدادی از عوامل پشت صحنه با اتمام فیلمبرداری در جزیره کیش و کشورهای قبرس و اسپانیا به زودی برای فیلمبرداری صحنه های پایانی فیلم سینمایی «ایده اصلی» عازم کشور کانادا می شوند.

بهرام رادان، مریلا زارعی، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، مهرداد صدیقیان و شهباز نوشیر بازیگران اصلی این فیلم هستند.

آزیتا موگویی که پس از «تراژدی» دومین کارگردانی خود را تجریه می کند، تلاش دارد «ایده اصلی» را برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده کند.

عکس ها از علی نیک رفتار است.