به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین موسسه فرهنگی اکو و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور محمد مهدی مظاهری رییس موسسه اکو، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری و معاونان و مدیران این مجموعه و عظمت فاروق دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمدمهدی مظاهری با تبریک ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: موسسه فرهنگی اکو به عنوان تنها نهاد بین‌المللی، منطقه‌ای و فرهنگی است که با مجموعه‌ای از ۱۰ کشور اسلامی در ایران مستقر است. ایران، ترکیه و پاکستان موسس و هفت کشور دیگر اعضای اکو هستند. همچنین این موسسه به عنوان دومین اتحادیه سازمان ملل متحد از حیث جمعیت و جغرافیا به شمار می‌رود.

وی افزود: در اساس‌نامه این سازمان بین‌المللی همه مولفه‌های دیپلماسی عمومی از فرهنگ، هنر و ادب به مفهوم عام یعنی سینما، نقاشی، موسیقی و...تا کتابخانه‌ها و موزه‌های ملی، ورزش، توریست و بحث صلح و خانواده و کودک و محیط زیست درج شده است.

مظاهری بیان کرد: عناصری که امروزه به عنوان دیپلماسی عمومی از آن یاد می‌شود، اگر پیشتاز دیپلماسی کلاسیک تلقی نشود حتما کمک بزرگی برای دیپلماسی کلاسیک محسوب می‌شود. همچنین باید به نقش فرهنگ، هنر و ادب در ارزش‌بخشی به حوزه‌های انسانی، حقوقی و به خصوص در روابط بین‌الملل با توجه به همین تمدن بی‌بدیلی که در حوزه‌های باستانی، مردم‌شناسی، شعر، حکمت، عرفان و بسیاری از آن‌ها که از ایران بزرگ و ایران فرهنگی نشات گرفته است، دقت کرد.

رییس موسسه فرهنگی اکو گفت: امیدوارم بتوانیم علی‌رغم حوزه‌های نژادی و قومی مختلفی که وجوددارد، با توجه به اشتراکات متعدد در عین کثرت فرهنگی به یک وحدت در حوزه‌های هنر، فرهنگ، ادبیات و مبانی دیگری برسیم. تلاش می‌کنیم در اساس‌نامه فرهنگی اکو که مندرج شده، بتوانیم دیپلماسی فرهنگی را در این نهاد بین‌المللی اجرا کنیم.

مظاهری در پایان گفت: این تفاهم‌نامه در زمینه‌های مختلفی از ساخت و اکران فیلم‌های مستند کوتاه تا برگزاری کنسرت‌های موسیقی، هفته‌های فرهنگی، شب‌های شعر تا برگزاری نمایشگاه‌های عکس و هنری تا تقویت تعامل میان دانشگاه‌ها، موزه‌ها و دیگر مراکز علمی و پژوهشی فعالیت می‌کند به خصوص در بحث بزرگ نوروز که به پاسداشت میراث فرهنگی این ۱۰ کشور به اضافه سه کشور دیگر در سازمان ملل متحد ثبت شده است. امیدواریم بتواینم علاوه بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی گام‌های بزرگی را در حوزه‌های فرهنگی، هنری و ادبی برداریم.

در ادامه مراسم سعید اوحدی با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: جا دارد از همکاران عزیز و مدیرانی که جشن‌های بهار مهربانی را به عنوان یک اتفاق بزرگ در هفته وحدت رقم زدند، تشکر کنم.

وی افزود: در این تفاهم‌نامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یک گام بسیار بلندی با ۱۳ کشوری که از لحاظ فرهنگی سنخیت‌های قابل توجهی با ما دارند، برمی‌دارد. ان‌شاالله در نوروز بتوانیم یک کار بسیار زیبایی انجام دهیم. در حوزه گردشگری قطعا می‌توانیم یک کار جدی را شروع کنیم. همچنین برگزاری هفته‌های فرهنگی و نمایشگاه‌های مختلف از جمله فعالیت‌هایی است که بعد از امضای تفاهم‌نامه می‌توان اجرایی کرد.

اوحدی در پایان گفت: امضای این تفاهم‌نامه می‌تواند شروع خوبی در رشته فعالیت‌های بین‌المللی سازمان فرهنگی هنری با یک گام بسیار بلندی در همه حوزه‌ها باشد.

در پایان مراسم متن تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موسسه فرهنگی اکو توسط سعید اوحدی و محمد مهدی مظاهری امضا شد.