اجتماع ۵۰۰۰ نفری بسیجیان سوادکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدموسی حسین‌نژاد فرمانده سپاه سوادکوه ظهر دوشنبه در اجتماع ۵ هزار نفری بسیجیان شهرستان سوادکوه، با اشاره به مردمی بودن بسیج، خاطرنشان کرد: ماموریتی از بسیج که بر زمین مانده باشد، وجود ندارد و بسیج اقشار در قشر خود، برای اعتلای انقلاب زحمات بسیار کشیده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سوادکوه، با اشاره به انجام بیش از ۲۸۰ عنوان برنامه در شهرستان به مناسبت هفته بسیج از جمله آنها به ویزیت رایگان، اردوهای جهادی، ساخت خانه محرومان، گشت عملیاتی محله محور و نشست‌های مباحث سیاسی و فرهنگی اشاره کرد.

در ادامه مراسم اقتدار شکوه بسیجیان، حجتالاسلام علی‌اکبر طلابیان، با اشاره به اهمیت تفکر بسیجی، گفت: تمام تلاش دشمن برای از میان بردن تفکر بسیجی است، چرا که این تفکر چشم طمع دشمنان را به کشور و انقلاب کور خواهد کرد.

امام جمعه سابق بابلسر چفیه را نماد بسیجی دانست و سه خصلت بسیجی را همراهی با رهبری، بصیرت و آگاهی بالا در دشمنشناسی و دشمنستیزی و نهایت عبودیت و بندگی آنان برشمرد و افزود: اگر فردی لباس بسیجی یا چفیه نداشته باشد اما دارای این سه خصلت باشد، یک بسیجی است.

وی با اشاره به مسئله نفوذ، این امر را همچون حمله‌ی بی‌صدای موریانه‌ها تشبیه کرد و لازمه مقابله با موریانه‌های نفوذ را نه شجاعت بلکه بصیرت و هوشیاری دانست و افزود: در موقعیتی هستیم که موریانه‌های مختلف با اسامی مختلف به جان ریشه‌های این انقلاب افتادهاند و مبارزه با آنها نه نیازمند شمشیر که نیازمند اندیشه و تفکر است.

طلابیان آتش به اختیار و با بصیرت بودن را تشخیص درست زمانه معنا کرد و بر رصد انقلاب توسط مردم برای جلوگیری از انحراف آن تأکید و افزود: نگاه نه به شخصیت‌ها، بلکه باید به شاخص‌ها باشد.