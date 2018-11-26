به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز دوشنبه مجهزترین مرکز تشخیصی بیماری های ریوی غرب کشور با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد افتتاح شد.

تهیه ۴ دستگاه تشخیصی با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال

در این مرکز دو دستگاه برونکوسکوپ، یک دستگاه ایباس و یک دستگاه بادی باکس با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال راه اندازی شد. با وجود این مرکز، تمامی بیماری های مربوط به دستگاه تنفس به وسیله بررسی بافت های ریه قابل تشخیص خواهند بود. همچنین در این مرکز تشخیصی قابلیت نمونه برداری از بخش های مختلف دستگاه تنفس وجود خواهد داشت.

برونکوسکوپ دستگاه مشابه اندوسکوپی برای دستگاه تنفس است. ایباس نیز نوعی اندوسونوگرافی ویژه دستگاه تنفسی است که تصویربرداری و سونوگرافی همزمان را در بخش های مختلف این دستگاه انجام می دهد. بادی باکس دیگر دستگاه راه اندازی شده در این مرکز تشخیصی، نوعی اسپیرومتر پیشرفته است که توانایی ثبت تمامی پارامترهای تنفس را دارا خواهد بود.

۵۰۰ هزار نفر به مرکز درمانی شهید رحیمی مراجعه کردند

‌رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این باره گفت: با وجود مرکز تشخیصی بیماری های ریوی مشکل بسیاری از بیماران برای مراحل تشخیصی رفع خواهد شد.

کورش ساکی ادامه داد: این مرکز بار زیادی از مراجعه بیماران ریوی به خاطر نبود برخی از این امکانات به سایر شهرستان ها را کاهش می دهد.

وی با تاکید بر اینکه این مرکز یک مرکز قابل اعتماد و ویژه در غرب کشور است، افزود: بار مراجعه حدود ۵۰۰ هزار نفر در یک سال برای این مرکز آموزشی درمانی نشان از اوج حساسیت کار و اهمیت بخش خدمات مرکز شهید رحیمی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: تا حد امکان تلاش می کنیم مجهزترین امکانات را برای این مرکز و سایر مراکز درمانی استان فراهم کنیم.

سایت بین المللی مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی افتتاح شد

همچنین در حاشیه افتتاح مرکز تشخیصی بیماری های ریه، سایت بین المللی مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد افتتاح شد.

این سایت به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی قابل دسترسی خواهد بود. در این سایت قسمت های مختلف این مرکز آموزشی درمانی به طور کامل تشریح شده است. اطلاعات مورد نیاز بیماران برای استفاده از بخش ها و امکانات مرکز، نقشه راه های دسترسی مختلف به آن، تشریح سیستم پذیرش تا ترخیص بیماران، سیستم نوبت دهی الکترونیک، بخش آموزش عمومی در خصوص داروشناسی و معرفی بیماری ها و همچنین سیستم اتوماسیون اداری از دیگر بخش های مهم این سایت است.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی کاهش هزینه ها و دسترسی راحت عموم مردم به صورت شبانه روزی را هدف اصلی از راه اندازی این سایت اعلام کرد.

دکتر سعید رحیمی همچنین راه اندازی سیستم گردشگری سلامت و توریست درمانی را دیگر برنامه های در دست راه اندازی در این سایت برشمرد.