سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در قزوین تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه مرادیان مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در این باره اظهارداشت: سند یاد شده در راستای پرداختن به موضوع تحکیم خانواده از طریق ظرفیت ‌سازی، ارتقای تاب ‌آوری فردی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌ های اقتصادی و اجتماعی خانواده تهیه خواهد شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون پیش نویس این طرح آماده شده و در اختیار امور بانوان و خانواده استانداری قرار گرفته و در روزهای آینده نیز تدوین نهایی آن صورت می گیرد.

مرادیان تصریح کرد: شناسایی وضع موجود زنان و خانواده در استان بر مبنای اطلاعات پایه مستند، ارزیابی وضع موجود براساس مقایسه داده‌ها با میانگین کشوری و لحاظ تفکیک جنسیتی و فهرست‌ کردن مشکلات و فرصت‌ های مهم از جمله اهداف تدوین این سند است.

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری قزوین بیان کرد:بر این اساس، وضعیت زنان بطور جداگانه در شاخصهای مختلف ازجمله ترکیب جمعیتی، نسبت جنسیتی، ترکیب سنی، درصد جمعیت جوان، تعداد زنان سرپرست خانوار، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال و بیکاری زنان، نرخ باسوادان، میزان باروری، تعداد ازدواج و طلاق، جمعیت زنان بر حسب دین و بسیاری از موارد دیگر مورد سنجش قرار می گیرند.

وی افزود: در این سند فقط بر روی زنان تاکید نشده و خانواده نیز با توجه به اینکه اساس و بنیان جامعه است، مورد توجه ویژه قرار دارد.

مرادیان یادآورشد: با وجود فرهنگ های متنوع و متفاوت در هر یک از استان ها معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این طرح را به طور جداگانه مورد توجه قرار داده تا نیازها و اولویت های هر یک از مناطق کشور با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: در تدوین این سند ازظرفیت‌های علمی ودانشگاهی، سیاست‌ گذاران و برنامه ‌ریزان استفاده شده و اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری نیز بر تمام فرآیند برنامه ‌ریزی و تدوین سند نظارت خواهد داشت.