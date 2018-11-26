بازدید سرپرست استانداری قم از عملیات رفع حادثه شکستگی لوله آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، سید محمدرضا هاشمی در این بازدید از عملیات اجرایی‌ترمیم خط لوله ۳۰۰ میدان کشاورز که بر اثر حفاری‌های انجام شده مترو، منجر به شکستگی شده بود بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در این بازدید به ارائه گزارشی از این حادثه پرداخت و گفت: به دلیل اجرای تونل‌های دسترسی ایستگاه مترو، خاک زیر لوله ۳۰۰ میلی‌متر ریزش کرده و موجب نشتی لوله و نشست خیابان شد.

علی جان صادق‌پور خاطرنشان کرد: با اعلام به موقع این حادثه، اکیپ‌های عملیاتی شرکت آبفا همراه با تجهیزات کامل در محل حاضر شده و اقدام به قطع آب و حفاری محل کردند و به دلیل گسترده بودن منطقه تحت تأثیر قطع آب، عملیات با حداکثر توان و سرعت انجام شده و جریان آب در کوتاه‌ترین زمان برقرار شد.

وی با بیان اینکه قبل از این حادثه با توجه به ایجاد حفره‌ای در خط لوله شرکت آب و فاضلاب تذکرات شفاهی و کتبی به پیمانکار مترو داده شد، ابراز داشت: تاکنون حفاری‌های مترو در زیر خطوط لوله آب در نقاط مختلف موجب نشست و در نتیجه ایجاد شکستگی و حوادث ناگوار شده است که لازم است قبل از هر گونه حفاری بستر زیر لوله‌های موجود مقاوم‌سازی شود.

سرپرست استانداری قم در ادامه از عملیات اجرایی پروژه نوسازی و اصلاح خط لوله آب ۴۰۰ محدوده ایستگاه A۱۰ در محدوده زیرگذر امامزاده ابراهیم مترو بازدید کرد و از نزدیک در جریان چگونگی اجرای این پروژه قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در خصوص این پروژه نیز گفت: با توجه به اینکه این لوله در محدوده ایستگاه مترو قرار داشت نوسازی و اصلاح این خطوط لوله با هزینه ۱۲ میلیارد ریال و به طول ۷۰۰ متر با همکاری شهرداری در دستور کار قرار گرفت که طی این پروژه تمام لوله‌های آب از محدوده ایستگاه خارج می‌شوند.

وی یادآور شد: در سال جاری علاوه بر این ایستگاه، حدود ۲ هزار متر دیگر از خطوط لوله آب، در خیابان شاه ابراهیم، ایستگاه‌های ولیعصر و میدان معصومیه و میدان مطهری اصلاح شده است.

هاشمی نیز در پایان این بازدیدها از اقدامات صورت گرفته در راستای خدمات‌رسانی به مردم قدردانی و ابراز امیدواری کرد این تلاش‌ها در نهایت منجر به افزایش رضایتمندی در جامعه شود.