به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور روز دوشنبه در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان سمنان با اشاره به مزیت های بالای این استان از جمله همجواری با تهران، صنعت، کشاورزی، زیرساخت های حمل و نقل، نیروی انسانی تحصیلکرده، دانشگاه ها و جاذبه های خوب گردشگری تاکید کرد: با هدف گذاری و بسیج امکانات و سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، در سفر کاروان تدبیر و امید، کمبودهای استان را تا حد امکان جبران خواهیم کرد تا ظرفیت های موجود توسعه یابد.

وی با یادآوری ظرفیت شهرستانهای مختلف استان، شاهرود را از نظر جاذبه های طبیعی، مردمانی خوب و پتاسیل های بالای اقتصادی حائز اهمیت دانست و گفت: باید این شهر نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه تلاش و سیاست دولت بر این است که تفاوت و شکاف بین تهران و استان های دیگر وجود نداشته باشد و در سرمایه گذاری ها تمرکز زدایی شود، افزود: همین سیاست در داخل استان ها نیز پیگیری می شود که تنها بخشی از استان آباد نشود بلکه استانی آباد است که بیکار وجود نداشته باشد و مردم با رفاه بیشتر زندگی کنند.

واعظی، به استقبال خوب مردم استان آذربایجان غربی و خوی از هیات دولت و اثرات مثبت این استقبال مردمی برای کشور بویژه بعد از تحریم های مرحله دوم آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره و تصریح کرد: ایجاد نارضایتی و فاصله انداختن بین مردم و دولت و حکومت، هدف آمریکا از فشارهای اقتصادی، تبلیغاتی و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران بود که با استقبال مردم خوی از خادمان و مسئولان، علامت خوبی به منطقه و دنیا مخابره شد.

وی تاکید کرد: نباید این نوع ارتباطات منحصر به سفر های رئیس جمهور باشد و اگر وزیران، معاونین وزیران و مسئولان استانی با مردم از نزدیک ارتباط داشته باشند، امید و اعتماد مردم نسبت به مسئولان افزایش می یابد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم از پیشرفت و توسعه استان ها حمایت و برای برطرف شدن موانع اجرایی و سرمایه گذاری پروژه ها به طور جدی ورود می کند، از مسئولان استانی درخواست کرد بر روند اجرا و تسریع در اتمام برنامه ها و پروژهای استانی، نظارت کامل کنند.

واعظی با بیان اینکه باید برای برنامه ریزی هر فعالیت اقتصادی نگاه به شرایط بین المللی و وضعیت تحریم ها داشته باشیم، گفت: در این صورت پیامی که از ایران به خارج می رود این است که با ابزارهای مدیریتی، توسعه ای، حمایت های مردمی و برنامه ریزی ها، هدفگذاری آمریکا برای ضربه زدن به وضعیت معیشتی و تعاملات خارجی نتیجه عکس خواهد داشت.