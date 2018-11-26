تذکر شورای شهر شیراز در خصوص بکارگیری نیروهای شرکتی در مدیریت ها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا دستغیب بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم برخی از پست های مدیریتی در شهرداری شیراز به افراد غیر رسمی سپرده می شود که این کار غیر قانونی است.

وی ادامه داد: در برخی حوزه های شهرداری اعم از معاونت ها، مناطق و سازمان ها، برای تصدی پست های مدیریتی در ساختار سازمانی مصوب شهرداری در سطوح میانی و عملیاتی از نیروهای شرکتی استفاده شده است.

رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: پیرو مکاتبات مکرر سازمان بازرسی و با استناد به ماده 5 قانون استخدامی کشوری، واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و لذا می بایست منطبق بر شرایط احراز هر پست سازمانی، از نیروهای رسمی شهرداری استفاده گردد.

دستغیب تاکید کرد: شهردار شیراز باید هرچه سریعتر در راستای اصلاح اینگونه مباحث اقدام کند.