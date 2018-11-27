نتایج آزمون زبان انگلیسی پیشرفته «تولیمو» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته، صبح روز پنجشنبه ۲۴ آبان مهر ۹۷ منحصرا در تهران برگزار شد.

داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش و وارد کردن اطلاعات پرونده و فردی کارنامه خود را مشاهده کنند.