آغاز رقابت های کشتی استعدادهای برتر کشور در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها امروز و فردا با شرکت ۳۲۰ کشتی در رشته کشتی آزاد در سالن شهید بابایی شهر قزوین برگزار می شود.

نفرات برتر به اردوی تیم ملی برای شرکت در رقابت های المپیک جوانان ۲۰۲۰ دعوت می شوند.

تیم کبدی قزوین عنوان سوم استعدادهای برتر ورزشی را کسب کرد

در پایان این رقابت ها تیم قزوین بعئ از تیم های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و قزوین عناوین برتر را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت ۲۵ تیم طی یک هفته به میزبانی قم برگزار شد.

شکست تیم بسکتبال شهرداری قزوین

در ادامه رقابت های هفته سوم مسابقات بسکتبال دسته اول باشگاه های کشور، تیم شهرداری قزوین در بازی خارج از خانه برابر توفارقان آذرشهر تبریز بازی را واگذار کرد.

این بازی با نتیجه ۷۸ -۷۳ به سود تیم تبریزی به پایان رسید.

شاگردان امید حمیدی دوبازی اول خود برابر تیم های تهران و زنجان را برده بود.

رقابت های کاراته قهرمانی رده های سنی استان برگزار شد

این رقابت باحضور ۳۴۱ کاراته کا در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان وجوانان در سالن شماره ۲ مجموعه ورزشی امام علی (ع) شهرمحمدیه برگزار شد.

در پایان این رقابت های تیم های عزیزی اقبالیه، اتحاد البرز و نوروزی ناصر آباد عناوین برتر را کسب کردند.

درخشش شطرنج بازان استان در المپیاد نخبگان ورزشی کشور

در پایان این رقابت ها آبتین عطاخان با کسب ۷.۵ امتیاز و با پوئن شکنی کمتر نسبت به قهرمان و افزایش ۳۵ واحدی ریتینگ، نایب قهرمان مسابقات شد.

حسین مهدوی با کسب ۶ امتیاز و افزایش ۲۲ واحدی ریتینگ در رده شانزدهم قرار گرفت.

اولین دوره رقابت های المپیاد نخبگان ورزشی کشور ویژه رده سنی ۱۲ الی ۱۵ سال در رشته شطرنج اول تا ششم با شرکت ۲۰۲ شطرنج باز در رشت برگزار شد.