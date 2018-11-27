۶ سیاست کلان بودجه ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین اقدامات دولتها، تهیه و تنظیم بودجه برای مشخص کردن دخل و خرج یک ساله کشور است که طبق قانون، باید در تاریخ ۱۴ آذر ماه لایجه بودجه به مجلس ارائه شود.
لایجه بودجه سال ۹۸ نیز که بخشنامه آن در اواسط آبانماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، در حال بررسی در دولت است و طبق گفته متولیان سازمان برنامه و بودجه تاکنون از ۲۰ تبصره، کار بررسی ۵ تبصره به پایان رسیده است.
بر این اساس؛ جهتگیری ها و سیاست های بودجه ای در سال ۹۸ شامل ۶ دسته میشود که به ترتیب «همگرایی کلیه اقدامات و ظرفیت های کشور در ارائه کالاها و خدمات عمومی»، «اهتمام به انضباظ مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت»، «توانمندسازی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت»، «تجهیز منابع عمومی غیرنفتی»، «ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای» و «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» است.
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