جزئیات سهمیه های کنکور دکتری ۹۸/ اعلام حدنصاب داوطلبان

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۸ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برگزار می شود.

ثبت‌نام برای آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۸ از ۶ آذر ۹۷ آغاز شده است و در روز دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷ پایان می‌پذیرد. ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

هر داوطلب ‌براساس ‌علاقه ‌فقط می‌تواند در یک کدرشته‌ امتحانی (بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون)‌، ثبت‌نام‌ و در آزمون مربوط شرکت‌ کند.

سهمیه های مربوط به رزمندگان و ایثارگران و همچنین مربیان در دفترچه راهنمای ثبت‌نام که همزمان با شروع ثبت‌نام در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شده، درج شده است.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند براساس شرایط خود که در بندهای «ب» و «الف» اطلاعیه سازمان سنجش آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.

سهمیه رزمندگان:

رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ تا ۳۱ شهریور ۶۷ حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است با مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین و یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند.

آمار و اطلاعات این افراد بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهادکشاورزی مورد تائید نهایی قرار می گیرد.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همسر و فرزندان آنان، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کدرهگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج کنند.

تبصره های مربوط به این بند در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری ۹۸ درج شده است و داوطلبان باید با توجه به آن فرم خود را تکمیل کنند.

آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان موظفی، که از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ تا ۳۱ شهریور ۶۷ حداقل شش (۶) ماه پیوسته و یا ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأیید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران» (آجا)، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا) می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

این قبیل افراد می توانند ابتدا به سازمان های تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوط را تکمیل و کد رهگیری ۱۲ رقمی دریافت کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید نهایی قرار گیرد.

این قبیل داوطلبان لازم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت نامی علامتگذاری و نسبت به درج کد ۱۲ رقمی پیگیری در محل مربوط اقدام کنند.

تبصره های مربوط به این بند در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری ۹۸ درج شده است و داوطلبان باید با توجه به آن فرم خود را تکمیل کنند.

داوطلبان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمو نهای ورودی دوره دکتری سنوات گذشته شرکت کرده اند لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات منتشر شده باید عمل کنند.

سهمیه ایثارگران:

«جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر» برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام کنند و نیازی به مراجعه به وبگاه ایثار ندارند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش می شوند.

با توجه به تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت می گیرد.

براساس این قوانین:

۲۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت)

۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت)

طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی و یا ۵ درصدی) ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.

ظرفیت در کدرشته محل هایی به سهمیه های فوق تخصیص می یابد، که امکان گرد کردن ریاضی (بیش از ۰.۵) برای آنها وجود داشته باشد.

حدنصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ می شود.

بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ۱۸ دی ۹۵ آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران یک بار در دوره روزانه آزمون دکتری پذیرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران و رزمندگان در آزمون های سال های بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.

بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ۱۸ دی ۹۵ آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان دوره های شبانه و نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیا م نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و یا دوره های مجازی و پردیس خودگردان قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار دیگر، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه های مربوط در آزمون های سال های بعد در همان مقطع خواهند بود.

سهمیه مربیان

بر اساس قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» مصوب ۲۹ فروردین ۸۹ مجلس شورای اسلامی، ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) برای مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به شرط کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد، اختصاص می یابد.

حدنصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ می شود.

داوطلب دارای سهمیه مربی در صورتی می تواند ادامه تحصیل دهد، که دانشگاه محل خدمت وی موافقت کند.

در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت، پرداخت شهریه تحصیل مربی بر عهده دانشگاه محل خدمت وی است.

مربیان دانشگاه آزاد اسلامی که واجد شرایط استفاده از سهمیه مربیان و قانون برقراری عدالت آموزشی هستند، در کدرشته محل های دانشگاه آزاد می توانند از سهمیه مذکور استفاده کنند که نحوه استفاده از آن در زمان انتخاب کدرشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی، از طرف آن دانشگاه در دفترچه راهنمای دانشگاه مذکور اطلاع رسانی خواهد شد.