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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

فرمانده انتظامی دماوند:

سارقان قطعات داخل خودرو در رودهن دستگیر شدند/اعتراف به ۹فقره سرقت

سارقان قطعات داخل خودرو در رودهن دستگیر شدند/اعتراف به ۹فقره سرقت

دماوند- فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از دستگیری سارقان قطعات داخل خودرو در رودهن خبر داد و گفت: سارقان به ۹ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن محمدی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در فرماندهی انتظامی دماوند، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در رودهن موضوع به طور ویژه در دستور کار عوامل کلانتری این شهر قرار گرفت.

وی افزود: پلیس با تحقیقات حرفه ای و بررسی های انجام شده به سرعت توانست سارقان را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهد و آن ها را حین تردد در بلوار اصلی رودهن دستگیر کند.

 فرمانده انتظامی شهرستان دماوند اضافه کرد: متهمان پس از بازجویی های فنی و با توجه به شگردهای خاص پلیسی به ۹ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در رودهن اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4471387

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