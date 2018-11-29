باند فساد و ارتشا در شورای شهر شریف آباد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در بیانیه‌ای از دستگیری اعضای باند ارتشاء در پاکدشت خبر داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

از آنجا که رسالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و شعار مبارزه با ظلم و فساد و بی عدالتی همیشه سرلوحه و مورد نظر سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، به اطلاع مردم شهید پرور استان تهران می‌رساند، با تلاش و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی در سپاه استان تهران و همکاری مجاهدانه دستگاه قضا باند فساد و ارتشاء در شورای شهر و شهرداری شریف آباد پاکدشت طی عملیات اطلاعاتی پیچیده، شناسایی و به دست قانون سپرده شدند.

سازمان اطلاعات سپاه از تمامی مردم بزرگوار استان درخواست دارد تمام مواردی را که در ریشه‌کن شدن فساد کمک می‌کند را با شماره تماس ۱۱۴ در میان بگذارند.