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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۰

فرمانده کل ارتش:

هم افزایی سپاه وارتش اقدامات ناامن کنندگان منطقه را خنثی کرده است

هم افزایی سپاه وارتش اقدامات ناامن کنندگان منطقه را خنثی کرده است

بندرعباس - فرمانده کل ارتش گفت: هم افزایی سپاه و ارتش اقدامات ناامن کنندگان منطقه را خنثی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی صبح شنبه در مراسم الحاق ناوشکن سهند در منطقه یکم امامت نداجا در بندرعباس بیان داشت: امروز دهمین روز آذرماه ۱۳۹۷ در تاریخ نیروی دریایی روز بسیار مهمی است. روح شهیدان والامقام سهند در این میدان حاضر، ناظر و شاهد هستند و شهادت می دهند بر اینکه شما توانسته اید و می توانید هر ناممکنی را ممکن کنید. از این روزهای مهم در تقویم نیروی دریایی کم نبوده است و کم هم نخواهد بود.

وی عنوان کرد: طی ۴۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیروی دریایی یک خط روشن و پر افتخار را طی کرده است و در این خط نورانی نقاط عطفی وجود دارد که اشاره به این نقاط اشاره به عظمت انقلاب اسلامی در دمیدن روح خودباوری به مردم ایران اسلامی است.

سرلشکر موسوی اظهار داشت: نیروی دریایی در زمان رژیم گذشته تقریبا همه چیزش وابسته به خارج از کشور بود. ارتش با پیروزی انقلاب اسلامی انرژی متراکم خود را آزاد کرد و برای نظام جمهوری اسلامی ایران افتخارات فراوان آفرید.

به گفته وی، دفاع جانانه و فراموش نشدنی تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر و حماسه بزرگ ۷ آذر که کمر رژیم بعثی را شکست و نیروی دریایی عراق را تا آخر جنگ از عرصه دریا خارج کرد و ۱۰ هزار اسکورت کشتی های تجاری در هشت سال دفاع مقدس از افتخارات نیروی دریایی ارتش است.

فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: از زمان انتصاب امیر سیاری به عنوان فرمانده نداجا فصل جدیدی در نیروی دریایی ارتش آغاز شد، تاسیس منطقه دریایی جاسک، توسعه منطقه دریایی چابهار، حضور در آب‌های آزاد و دور، ساخت شناورهای جدید با کمک صنایع وزارت دفاع و دانشگاه ها، اسکورت کشتی های تجاری و نفتی در خلیج عدن و باب المندب از فعالیت های این دوره بوده است.

فرمانده کل ارتش ابراز داشت: با حضور امیر خانزادی فرمانده جدید نداجا شاهد اوج گیری نیروی دریایی با بهره گیری از تجربیات ارزنده گذشته و ویژگی های علمی و نظامی امیر خانزادی، نداجا وارد فصل جدید دیگری شده است.

وی گفت: هم افزایی خوبی میان صنایع دریایی وزارت دفاع، نیروی دریایی ارتش و ارتش ایجاد شده است. این هم افزایی در راستای توسعه و ارتقای نیروهای مسلح در سطح منطقه و فرامنطقه ای شده است. هم افزایی دو نیروی دریایی ارتش و سپاه وارد فصل جدیدی شده است. این روحیه و اراده است که ما را حافظ و حاکم امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان کرده است و می توانیم اقدمات ناامن کنندگان منطقه ای را خنثی و امنیت را حفظ کنیم.

سرلشکر موسوی افزود: نظام سلطه به سرکردگی آمریکا و زوج نامشروع آن، رژیم صهیونیستی و کسانی که خود را به آنها می سپارند، با ایجاد ناامنی در منطقه ارتزاق می کنند و به حیات خود ادامه می دهند و به همین علت است که نظام سربلند جمهوری اسلامی ایران ۴۰ سال است که پنجه در پنجه این مستکبران انداخته است. دیر نیست که افول و اضمحلال این مستکبران را شاهد باشیم.

کد مطلب 4472152

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