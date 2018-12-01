ثبت نام ۳۸ هزار نفر در کنکور دکتری ۹۸/ پذیرش در ۲۴۵ کدرشته

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۸ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در روز جمعه سوم اسفند برگزار می شود.

وی افزود: ثبت‌نام برای آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۸ از ۶ آذر ۹۷ آغاز شده است و در روز دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷ پایان می‌پذیرد. ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: دفترچه راهنمای ثبت نام حاوی رشته ها، ضرایب دروس و گرایش ها در ۷ گروه آموزشی و ۲۴۵ کد رشته امتحانی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

وی گفت: پذیرش دانشجو در ۲۴۵ کد رشته امتحانی این دوره از آزمون دکتری شامل ، ۶۲ کد رشته در گروه علوم انسانی، ۴۶ کد رشته در گروه علوم پایه، ۶۰ کد رشته در گروه فنی مهندسی، ۳۵ کد رشته در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۷ کد رشته در گروه هنر، ۲۶ کد رشته در گروه دامپزشکی و ۹ کد رشته در گروه زبان های خارجی انجام می گیرد.

توکلی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۱۴ امروز شنبه ۱۰ آذرماه تعداد ۳۸ هزار و ۳۹۴ نفر در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۸ ثبت نام کرده اند و ۱۲ آذر آخرین مهلت ثبت نام در این آزمون است.