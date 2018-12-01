به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای معاونین بر استفاده از ظرفیت های استان برای ایجاد بسترها و تمهیدات لازم برای آزادی زندانیان جرایم مالی خصوصا زندانیان مهریه برای کاهش جمعیت کیفری زندان های استان تأکید کرد.



وی با بیان اینکه سیاست های قوه قضائیه بایستی با جدیت و دقیق در استان اجرا شود افزود : ما مجری سیاست های قوه قضائیه هستیم، بنابراین باید برای تحقق این سیاست ها قدم‌های موثری برداریم .

رئیس کل دادگستری استان زنجان پالایش پرونده های زندانیان را برای بررسی وضعیت زندانیان امری مهم و اثر گذار برشمرد و اظهار کرد: با استقرار قاضی ناظر زندان در خود زندان بایستی توجه به امور زندانیان بصورت دقیق و منظم انجام شود تا از بروز برخی مشکلات پیشگیری شود .



نیارکی با اشاره به اینکه شناسایی و آسیب شناسی برخی چالش های موجود بایستی در استان انجام شود، گفت: بعد از شناسایی، باید به دنبال راهکار و یا به عبارتی درمان باشیم که لازم است همه در این موضوع تلاش و همکاری کنند.



وی تأکید کرد : در راستای حقوق عامه مردم و اجرای عدالت هیچ معامله ای را نمی پذیریم، ما در این زمینه مسئولیت خطیر داریم چرا که اگر در این خصوص کوتاهی کنیم باید جوابگو باشیم و بنده هم هیچ عذری را از کسانی که در این مقوله کوتاهی کنند، نمی پذیرم .



رئیس کل دادگستری استان زنجان بر اجرای دقیق احکام در دستگاه قضایی استان اشاره کرد و افزود: اجرای حکم الهی، فضل الهی را در پی دارد .