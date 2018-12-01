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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

رئیس کل دادگستری استان زنجان:

چالش‌های موجود در زنجان شناسایی و آسیب شناسی شود

چالش‌های موجود در زنجان شناسایی و آسیب شناسی شود

زنجان- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: شناسایی و آسیب شناسی برخی چالش های موجود باید در استان زنجان انجام و بعد به دنبال راهکار باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان، حجت الاسلام  اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای معاونین بر استفاده از ظرفیت های استان برای ایجاد بسترها و تمهیدات لازم برای آزادی زندانیان جرایم مالی خصوصا زندانیان مهریه برای کاهش جمعیت کیفری زندان های استان تأکید کرد. 

وی با بیان اینکه  سیاست های قوه قضائیه بایستی با جدیت و دقیق در استان اجرا شود افزود : ما مجری سیاست های قوه قضائیه هستیم، بنابراین باید برای تحقق این سیاست ها قدم‌های موثری برداریم .

رئیس کل دادگستری استان زنجان  پالایش پرونده های زندانیان را برای بررسی وضعیت زندانیان  امری مهم و اثر گذار برشمرد و اظهار کرد: با استقرار قاضی ناظر زندان در خود زندان بایستی توجه به امور زندانیان بصورت دقیق و منظم انجام شود تا از بروز برخی مشکلات پیشگیری شود .

نیارکی با اشاره به اینکه شناسایی و آسیب شناسی برخی چالش های موجود بایستی در استان انجام شود، گفت: بعد از شناسایی، باید به دنبال راهکار و یا به عبارتی درمان باشیم که لازم است همه در این موضوع تلاش و همکاری کنند.

وی تأکید کرد : در راستای حقوق عامه مردم و اجرای عدالت هیچ معامله ای را نمی پذیریم، ما در این زمینه مسئولیت خطیر داریم چرا که اگر در این خصوص کوتاهی کنیم باید جوابگو باشیم و بنده هم هیچ عذری را  از کسانی که در این مقوله  کوتاهی کنند، نمی پذیرم .

رئیس کل دادگستری استان زنجان بر اجرای دقیق احکام در دستگاه قضایی استان  اشاره کرد و افزود: اجرای حکم الهی، فضل الهی را در پی دارد .

کد مطلب 4472412

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