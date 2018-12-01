تنها ۲۰ درصد نیازمندان پیوند قلب موفق به دریافت عضو می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی شاد نوش جمعه شب در مراسم تقدیر از اهداکنندگان و دریافت کنندگان عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهارکرد:سال گذشته ۵۲۶ نفر در کشور در لیست انتظار پیوند قلب بودند که از این تعداد تنها ۲۰ درصد به انجام پیوند قلب منجر شد.

وی افزود: ۱۲ درصد از افراد در انتظار پیوند قلب که شرایط لازم را برای انجام عمل داشتند به دلیل نبود قلب اهدایی جان خود را از دست دادند و این امر نقص فرهنگ سازی را بیشتر نشان می دهد.

رئیس مرکز پیوند وامور بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا موضوع اهدای عضو از فرد مرگ مغزی به خوبی پذیرفته شده است و میانگین مدت زمان اعلام تا پذیرش خانواده ها برای اهدای عضو سه تا پنج دقیقه است.

شادنوش خاطر نشان کرد: در ایران این زمان حدود ۹۰ دقیقه است و در بسیاری از مواقع این وقفه طولانی موجب از دست رفتن زمان طلایی برای پیوند عضو می شود و وظیفه همگان است تا شرایط را برای گسترش فرهنگ اهدای عضو تسهیل کنند.

وی گفت: طبق بررسی های انجام شده هزینه ۵ سال دیالیز بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی معادل انجام یک پیوند است که با انجام آن می توان از هزینه ها جلوگیری کرد.