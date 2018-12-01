  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

رئیس مرکز پیوند وزارت بهداشت:

تنها ۲۰ درصد نیازمندان پیوند قلب موفق به دریافت عضو می شوند

تنها ۲۰ درصد نیازمندان پیوند قلب موفق به دریافت عضو می شوند

مشهد- رئیس مرکز پیوند وامور بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت:۵۲۶ نفر سال ۹۶در لیست انتظار پیوند قلب بودند که از این تعداد تنها ۲۰ درصد به انجام پیوند قلب منجر شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی شاد نوش جمعه شب در مراسم تقدیر از اهداکنندگان و دریافت کنندگان عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهارکرد:سال گذشته ۵۲۶ نفر در کشور در لیست انتظار پیوند قلب بودند که از این تعداد تنها ۲۰ درصد به انجام پیوند قلب منجر شد. 

وی افزود: ۱۲ درصد از افراد در انتظار پیوند قلب که شرایط لازم را برای انجام عمل داشتند به دلیل نبود قلب اهدایی جان خود را از دست دادند و این امر نقص فرهنگ سازی را بیشتر نشان می دهد. 

رئیس مرکز پیوند وامور بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا موضوع اهدای عضو از فرد مرگ مغزی به خوبی پذیرفته شده است و میانگین مدت زمان اعلام تا پذیرش خانواده ها برای اهدای عضو سه تا پنج دقیقه است.

شادنوش خاطر نشان کرد: در ایران این زمان حدود ۹۰ دقیقه است و در بسیاری از مواقع این وقفه طولانی موجب از دست رفتن زمان طلایی برای پیوند عضو می شود و وظیفه همگان است تا شرایط را برای گسترش فرهنگ اهدای عضو تسهیل کنند.

وی گفت: طبق بررسی های انجام شده هزینه ۵ سال دیالیز بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی معادل انجام  یک پیوند است که با انجام آن می توان از هزینه ها جلوگیری کرد.

کد مطلب 4472423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها