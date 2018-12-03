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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

استاندار هرمزگان:

توسعه سواحل مکران نیازمند یک سازمان ملی است

توسعه سواحل مکران نیازمند یک سازمان ملی است

بندرعباس - استاندار هرمزگان تاکید کرد: به منظور توسعه سواحل مکران، باید سازمانی چابک برای سیاست گذاری و نظارت در سطح ملی تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست تخصصی چشم انداز توسعه سواحل مکران که در محل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، عنوان کرد: در ابتدا باید تحلیل کنیم که هدف از توسعه سواحل مکران چیست و آنگاه مدل توسعه را بر مبنای این جهت گیری طراحی کنیم.

وی ادامه داد: هدف از این توسعه فعال سازی و بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های بی نظیر منطقه مکران در حوزه های گوناگون و از سوی دیگر عمران، آبادانی و رفع محرومیت و ارتقای شاخص های رفاهی خود این منطقه است.

استاندار هرمزگان افزود: برای تحقق این اهداف در فرآیند توسعه سواحل مکران به منظور پرهیز از تداخل و به هم ریختگی وظایف سازمان ها با یکدیگر و جلوگیری از تعارضات سازمانی و موازی کاری ها، یک سازمان پشتیبان، چابک و کوچک اما موثر، طراح و پیگیر برای راهبری امور در مرکز تشکیل شود و وظایف اجرایی به مدیریت استان ها واگذار شود و ضمن پرهیز از گسترش تشکیلات و هزینه تراشی های بی مورد با استفاده از ظرفیت اجرایی استان ها که در تمام نقاط و سطوح دارای تشکیلات می باشند، به تمشیت و پیشبرد امور پرداخته شود.

همتی تصریح کرد: مشکل ما در استان ها برای تحقق اهداف پیش بینی شده کمبود «اختیارات» است نه کمبود سازمان و تشکیلات جدید، و اگر اختیارات لازم به استانداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان واگذار شود، فقط با پشت سرگذاشتن ده سال می توان به سطحی از توسعه و اهداف دست یافت که دیگر کشورها با صرف زمان و منابع بیشتری به آن دست یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: پیشبرد امور با این مدل پیشنهادی سبب خواهد شد، هزینه مالی اضافه و غیرضروری بر دولت تحمیل نشود و نقش سازمان های موجود استانی و محلی در این مدل برجسته خواهد بود و خود به خود از تقابل های جدید جلوگیری خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان نیز در این نشست، بیان داشت: ما برای تحقق ایده مکران توسعه یافته نیازمند "ابزار" هستیم، اما این ابزار لزوما تشکیلات و سازمان جدید نمی باشد و بیش از همه نیازمند طرح و برنامه مدون و پیشرفته هستیم.

رضا مدرس با اشاره به زحمات صورت گرفته به ویژه مطالعه طرح ویژه مکران توسط وزارت راه و شهرسازی، اضافه کرد: با انجام مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بستر برای آغاز جدی پروسه توسعه سواحل مکران آماده است و خواهان بهره گیری از ظرفیت های سازمانی موجود برای نقش آفرینی در این روند تحول ساز هستیم.

کد مطلب 4474690

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