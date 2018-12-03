توقیف خودروی حامل لجن صنعتی در اراضی خرمن سوخته

جمشید کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش بی دریغ کارشناسان و مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین و پیگیری مداوم و گشت و کنترل شبانه روز، خودروی حامل پساب صنعتی در هنگام تخلیه پساب های آلوده توقیف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین در ادامه گفت: پرونده متخلف به همراه مستندات به مراجع قضایی برای رسیدگی ارسال شد.

کاووسی بیان کرد: با شدت با آلوده کنندگان محیط زیست که سلامتی مردم را به مخاطره می اندازند برخورد خواهد شد و از آحادمردم خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی و تخلیه پسماند و پساب در مکان های غیر مجاز مراتب را سریعا به ادارات محیط زیست و نیروی انتظامی گزارش کنند و همه باید در حفظ محیط زیست که با سلامت مردم در ارتباط است خودرا مسئول بدانند تا زمینه تخلف برای سود جویان فراهم نشود.

دستگیری شکارچی متخلف در الموت غربی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین در ادامه گفت: نیروهای یگان محیط زیست الموت غربی حین گشت متوجه حضور یک شکارچی متخلف در منطقه روستای فلار شده که محیط بانان هوشیار سرمحیط بانی الموت غربی جهت برخورد قانونی با متخلف، فرد را دستگیر کردند.

کاووسی در ادامه گفت: در بازرسی از متخلف یک قبضه اسلحه شکاری قاچاق کشف و ضبط شد.

وی همچنین گفت: پرونده متخلف برای رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شد.