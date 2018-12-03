تداخل بافت فرسوده و تاریخی بروجرد مانع ارائه خدمت در شهر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی نیکوکار ظهر دوشنبه در جلسه بازآفرینی شهری که در محل فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۶۴ هکتار از بافت های فرسوده بروجرد برای ارائه خدمات غیر قابل نفوذ شده و با بافت تاریخی همجوار هستند.

وی، تصریح کرد: با این روند در این حوزه به طور قطع ممکن است مشکلاتی پیش بیاید و نتوانیم خدماتی چون آتشنشانی و ... در موقع بروز بحران ارائه دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، ادامه داد: برای نوسازی بافت نیز از حد ارتفاع مشخص شده نباید عبور کرد و این هم خود بر مشکلات افزوده است.

نیکوکار، بیان داشت: با وجود این محدودیت هیچ سرمایه گذاری قبول نمی کند با حد ارتفاع مشخص شده شهری سرمایه گذاری کند چرا که هدف ساخت ساختمان هایی با ارتفاع بالاتر در بافت های فرسوده است.

رضا آریایی فرماندار بروجرد نیز در این جلسه، افزود: تغییر ارتفاع برای ساخت در بافت های فرسوده باید انجام شود چرا که مطالبه عمومی مردم بروجرد است.

وی، تصریح کرد: این حد ارتفاع برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی ندارد و این میزان ارتفاع باید تغییر پیدا کرده و به سرمایه گذار اعلام شود.