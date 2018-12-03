نرخ آب در شیراز تا ۸۵ درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه شصت و چهارمین جلسه علنی شورای شهر شیراز در حالی برگزار شد برای دومین مرتبه دستورکار افزایش تعرفه آب بهاء و انشعابات آب و فاضلاب در شیراز مطرح شد که بار دیگر اختلاف میان اعضا را به همراه داشت.

عضو شورای شهر شیراز در این خصوص گفت: طبق درخواست آبفای شیراز اگر این طرح تصویب شود نرخ بهای آب و انشعابات از ۵۰ درصد تا ۹۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

علی ناصری یادآور شد: اگر قرار بر افزایش باشد حرفی نیست اما چگونه هزینه مصرف آب خانگی باید حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته باشد.

عضو دیگر شورای شهر شیراز تاکید کرد: درخواست آبفای شیراز که به شورا ارائه شده بود به مراتب کمتر آن چیزی است که پس از بررسی در کمیسیون به صحن شورا آورده شده است.

عبدالرزاق موسوی تاکید کرد: امروز لایحه ای به صحن شورا آمده که از درخواست آبفای شیراز بیشتر است و ما باید پاسخگوی مردم باشیم.

در ادامه رئیس شورای شهر شیراز نیز گفت: باید رای گیری کنیم اگر تصویب شد قابل اجرا است و اگر هم تصویب نشد ۶ ماه دیگر وارد شورا شود.

در پایان با رای اعضای شورای شهر شیراز نرخ آب خانگی و غیر خانگی تا ۸۵ درصد گران شد.

اما سخنگوی شورای شهر شیراز در جمع خبرنگاران، گفت: این افزایش سهم تبصره ۳ است که اجازه داده با مصوبه شورای شهر یک درآمد جداگانه در یک حساب خاص برای هزینه آب و فاضلاب در نظر گرفته شود.

نواب قائدی افزود: در این تبصره از صفر تا ۲۰ مترمکعب قبلا ۴ ریال برای هر لیتر بوده اما امروز به ازاء هر لیتر ۱ ریال افزایش و از ۲۰ تا ۴۰ مترمکعب ۶.۴ ریال بوده در حال ۳ ریال افزایش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: بیشتر ۴۰ متر مکعب نیز ۴ ریال افزایش یافت.

سخنگوی شورای شهر شیراز ادامه داد: واحد های تجاری نیز هر متر مکعب ۲۷۰ تومان امروز به ۵۰۰ تومان افزایش یافت.