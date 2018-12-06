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۱۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۱

رئیس پلیس راه استان زنجان:

مه غلیظ برخی از جاده های زنجان را فرا گرفته است

مه غلیظ برخی از جاده های زنجان را فرا گرفته است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش باران، مه غلیظ برخی جاده ها و گردنه های کوهستانی استان زنجان را فرا گرفته است.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به بارش باران سطح جاده‌ها ی استان زنجان خیس و لغزنده است. 

وی اظهار کرد: با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها رانندگان حتماً با دقت رانندگی کنند و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: در حال حاضر مه غلیظ در گردنه های کوهستانی استان زنجان و آزاد راه‌های زنجان به قزوین، زنجان به تبریز، زنجان به میانه، زنجان به طارم و زنجان به دندی حاکم است.

مظفری تأکید کرد: با توجه به وجود مه غلیظ در برخی از جاده‌های استان زنجان  و گردنه‌های کوهستانی دید افقی برای رانندگان کاهش‌یافته که در این میان رانندگان آستانه دید خود را تقویت می‌کنند.

وی تصریح کرد: مردم به‌محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها باخبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده‌ها باخبر شوند.

کد مطلب 4477488

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