قانون منع بکارگیری بازنشستگان در کردستان باید اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی ‌شاهرودی در دیدار با رئیس سازمان بازرسی‌ استان کردستان، به قانون منع بکارگیری بازنشستگان و آخرین مهلت دستگاه ‌های اجرایی تا پانزدهم آذرماه اشاره کرد و اظهارداشت: باید قانون منع بکارگیری بازنشستگان در استان کردستان نیز رعایت و اجرایی شود.

وی با اشاره به فواید اجرای این قانون و تزریق نیروهای جوان به مجموعه اجرایی کشور، خواستار اجرای مر قانون و رعایت تمامی موازین از سوی کلیه دستگاه های اجرایی شد و افزود: لازم است از تجربه بازنشستگان نیز استفاده شود.

نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری از رئیس سازمان بازرسی‌ استان کردستان خواست تا اجرای این قانون را در استان را از دفتر نماینده ولی فقیه و دستگاه های تحت اختیار وی شروع کند.

رئیس سازمان بازرسی‌ استان کردستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات تمامی خدمتگزاران نظام که صادقانه در طول دوران خدمت، تلاش کرده اند، بیان کرد: در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اصلاحیه قانون منع و قانون ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ و در حال جمع آوری اطلاعات بازنشستگان هستیم و ما تلاش خواهیم کرد تمام توان خود را در این زمینه بکار ببریم.

مهرورز با دعوت از همه مدیران دستگاه ‌ها در جهت همکاری و اجرای مطلوب قانون فوق، یادآور شد: در این راستا با استاندار و رئیس کل دادگستری استان هماهنگی‌ های لازم به عمل آمده و تقاضا داریم افرادی که شامل قانون منع می شوند، علی الرأس و به صورت داوطلبانه در این خصوص اقدام کنند.