المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۲۴ رشته برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط و ضوابط برگزاری بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد.

اولین مرحله آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور همزمان با برگزاری امتحانات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در ۲۴ رشته برگزار می شود.

جدول رشته های امتحانی بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور

ردیف کدرشته عنوان رشته امتحانی ۱ ۱۱۰۱ زبان و ادبیات فارسی ۲ ۱۱۰۲ مجموعه علوم جغرافیایی ۳ ۱۱۰۵ علوم اقتصادی ۴ ۱۱۱۱ مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی ۵ ۱۱۱۷ مجموعه علوم تربیتی ۶ ۱۱۲۶ مجموعه حقوق ۷ ۱۱۳۳ مجموعه روان شناسی ۸ ۱۲۰۱ علوم زمین ۹ ۱۲۰۳ شیمی ۱۰ ۱۲۰۴ مجموعه فیزیک ۱۱ ۱۲۰۶ مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۲ ۱۲۰۷ آمار ۱۳ ۱۲۰۸ مجموعه ریاضی ۱۴ ۱۲۱۳ زیست شناسی گیاهی ۱۵ ۱۲۱۴ زیست شناسی جانوری ۱۶ ۱۲۵۱ مجموعه مهندسی برق ۱۷ ۱۲۵۷ مجموعه مهندسی شیمی ۱۸ ۱۲۵۹ مهندسی صنایع ۱۹ ۱۲۶۴ مجموعه مهندسی عمران ۲۰ ۱۲۶۷ مجموعه مهندسی مکانیک ۲۱ ۱۲۷۲ مجموعه مهندسی مواد و متالورژی ۲۲ ۱۲۷۷ مهندسی کامپیوتر ۲۳ ۱۳۰۳ مجموعه زراعت و اصلاح نباتات ۲۴ ۱۳۶۲ طراحی صنعتی

در سال ۱۳۹۸ علاوه بر ۲۴ رشته المپیادی اعلام شده، المپیاد بین رشته ای «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» نیز برگزار می شود.

پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، نفرات برگزیده در رشته های امتحانی «شیمی»، «مجموعه زیست شناسی»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کشاورزی»، «مهندسی برق»، «مهندسی مکانیک» و «مهندسی پزشکی» توسط شورای مربوطه در سازمان سنجش آموزش کشور تعیین و این افراد در صورت علاقمندی می توانند به جای شرکت در رشته اصلی المپیاد مربوطه، در المپیاد «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.

دانشجویانی که حداقل ۷۰ واحد درسی گذرانده باشند، می توانند متقاضی شرکت در المپیاد رشته های یاد شده باشند . متقاضیان باید فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را همانند سایر داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ تکمیل کنند.

مواد امتحانی مرحله اول رشته های المپیاد، همانند مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد این رشته ها خواهد بود.

منتخبین مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی، براساس نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون رشته های مذکور و بدون احتساب نمره معدل کارشناسی، تعیین و از طریق سایت المپیاد سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز به همراه منتخبین المپیاد غیرمتمرکز (اسامی اعلام شده از طریق سایت سا زمان سنجش ) می توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور، شرکت کنند.

دانشجویان سال سوم متقاضی شرکت در المپیاد دانشجویی کشور مجاز به انتخاب رشته برای مقطع کارشناسی ارشد نیستند و باید در تقاضانامه اینترنتی، بند ۳۱ (منحصراً متقاضی شرکت در المپیاد هستم) را علامت گذاری کنند.

دانشجویان متقاضی باید کلیه اطلاعات فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را، همانند سایر داوطلبان تکمیل کنند.

منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز (اسامی اعلام شده از طریق سایت واحد المپیاد سازمان سنجش پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد) از اداره کل آموزش محل تحصیل خود گواهی اشتغال به تحصیل را دریافت کنند و سپس از طریق پست الکترونیکی مرکز المپیاد به نشانی olympiad@sanjesh.org ارسال کنند.

متقاضیان شرکت در المپیاد متمرکز و غیرمتمرکز باید در زمان شرکت در آزمون المپیاد (در نیمه دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸ ) دانشجو باشند.

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی نمی توانند در المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کنند.