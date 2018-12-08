به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت مدیره هشتم نظام مهندسی استان تهران در روز جمعه ۱۳ مهر ماه امسال با حضور ۹۷۵۱ نفر از ۱۲۳ هزار عضو این سازمان برگزار و ۲۵ نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

با اینکه بیش از ۶۰ روز از برگزاری این انتخابات می گذرد، هنوز اعضا نتوانسته اند رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه این سازمان را انتخاب کنند.

بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، چنانچه اعضا نتوانند ظرف دو ماه از برگزاری انتخابات، جلسات هیئت مدیره را با حضور هیئت رئیسه منتخب خود برگزار کنند، این هیئت مدیره، منحل و انتخابات جدید پس از ۶ ماه برگزار خواهد شد.

این همه در حالی رخ می دهد که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که متشکل از تعدادی از اعضای منتخب هیئت مدیره های نظام مهندسی ساختمان در استان هاست و به عنوان نهاد سیاست گذار برای سازمان های استانی تصمیم گیری می کند، از یکسال قبل تاکنون دستخوش تلاطمات گسترده ای است.

تغییر وزیر راه و شهرسازی نیز نتوانست چالش های این سازمان را کاهش دهد. به خصوص که مشخص نیست موضع گیری نهایی محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی در قبال نظام مهندسی ساختمان چیست.

با این حال چنانچه اعضای هیئت مدیره هشتم نتوانند رئیس دوره جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را انتخاب کنند، پازل مصائب نظام مهندسی تکمیل شده و چاه معضلات این سازمان عمیق تر خواهد شد.

شکیب: برای انتخاب رئیس سازمان، کار دشواری پیش رو داریم

حمزه شکیب، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخاب هیئت رئیسه این سازمان اظهار داشت: با توجه به تفاوت دیدگاهی که میان منتخبان هیئت مدیره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وجود دارد، برای انتخاب هیئت رئیسه این سازمان، کار دشواری میان اعضای هیئت مدیره وجود دارد. اما به هر حال با گذشت بیش از ۶۰ روز از تشکیل هیئت مدیره، هنوز نتوانسته ایم هیئت رئیسه را برگزینیم.

وی ادامه داد: سه گروه همفکر از میان اعضای هیئت مدیره تشکیل شد که سلایق مختلفی برای اداره سازمان دارند. قرار شد هیئت رئیسه ائتلافی از این سه گروه تشکیل شود. یکی از گروه ها می گوید تعداد نفرات گروه ما بیشتر است و باید هیئت رئیسه از میان ما باشد. یکی دیگر از آنها مقبولیت خود را مطرح کرده است و می گوید فردی که قرار است رئیس سازمان باشد، باید هم مقبولیت درون سازمانی از سوی مهندسان عضو داشته باشد، هم مقبولیت برون سازمانی از سوی نهادهای ناظر و بالادستی سازمان. چون فردی که انتخاب می شود، باید بتواند منافع جمعی اعضا و منافع ملی را تأمین کند.

عضو هیئت مدیره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا منظور گروهی که خواهان انتخاب رئیس جدید این سازمان به عنوان فرد مقبول هستند، احمد خرم رئیس دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است یا خیر؟ گفت: نه چنین موضوعی مد نظر نیست.

شکیب تأکید کرد: تا کنون هیچ فرد یا افرادی به عنوان نفرات نهایی برای انتخاب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انتخاب نشده است.

وی ادامه داد: اگر امروز هیئت رئیسه انتخاب نشود، این دوره مشمول ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی ساختمان می شود. به این معنا که اعتبارنامه اعضا لغو و کل هیئت مدیره منحل می شود؛ سپس تا شش ماه امور مربوط به نظام مهندسی را وزارت راه و شهرسازی مدیریت می کند و پس از ۶ ماه، انتخابات جدید برای انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار خواهد شد.

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی یادآور شد: به نظر می رسد امروز هیئت رئیسه انتخاب خواهد شد و ماده ۲۶ اعمال نمی شود. بعید می دانم که برخی اعضا مایل باشند تا عضویت خود در هیئت مدیره سازمان را از دست بدهند.

عضو شورای شهر سوم تهران تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی نیاز به تغییر در شیوه اداره دارد. از وضعیت فعلی این سازمان، نه اعضای آن رضایت دارند نه وزارت راه و شهرسازی راضی است، نه شهرداری تهران و نه سرمایه گذاران در بخش مسکن و ساختمان. روند فعلی سازمان به گونه ای نیست که بتواند منافع ملی در این بخش را به نحو احسن تأمین کند و خدمات مهندسی را به نحو مطلوب ارائه کند.

شکیب گفت: حدود ۲۰ نفر از ۲۵ نفر عضو هیئت مدیره این سازمان، کاندیدای حضور در هیئت رئیسه هستند همچنین بیش از ۷ نفر نیز خود را برای ریاست سازمان کاندیدا کرده اند و خود را مناسب جایگاه ریاست می دانند.