مفقود شدن ۲ کوهنورد در ارتفاعات امامزاده داود/جستجو ادامه دارد

ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۸:۲۰ روز گذشته در پی اعلام خبر مفقود شدن دو کوهنورد در ارتفاعات «وردیج» و « کشاف» و درخواست آتش نشانی تیم های ویژه نجات کوهستان هلال احمر استان تهران به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این ۲ مرد حدوداً ۶۳ سال سن دارند، که در ارتفاعات «وردیج» و «کشاف» در منطقه کن و امام زاده داود(ع) تهران مفقود شده‌اند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران با بیان این که از روز گذشته ۳ تیم ۱۵ نفره نجات کوهستان و یک تیم واکنش سریع اقدام به جست‌وجو گمشدگان کرده است، گفت: ساعت ۲۲:۳۰ و با اعلام آتش نشانی تهران عملیات جستجو متوقف شد.

تاجیک نوری گفت: از ساعت ۸ صبح امروز مجددا عملیات جست‌وجو آغاز شد و اکنون نیز ادامه دارد.

وی گفت: از ساعتی قبل نیز یک دستگاه بالگرد بر فراز منطقه به پرواز در آمده و در حال جستجو است، اما کوهنوردان مفقود شده پیدا نشده اند.

بر اساس این گزارش، این دو کوهنورد شب گذشته به همراه تیم ۶ نفره به ارتفاعات کوه‌های «وردیج» و «کشاف» در منطقه کن صعود کرده بودند اما مفقود شدند.