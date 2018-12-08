دستور مقام معظم رهبری برای تقویت ارزش پول ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد.

عبدالناصر همتی در این جلسه از همکاری مطلوب بانک‌های کشور در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی برای سامان‌دهی نظام پرداخت به‌خصوص در حوزه الکترونیکی و جلوگیری از سوء بهره‌برداری از جریان نقدینگی و صدمات ناشی از آن در بازار ارز و ثمرات خوبی برای اقتصاد کشور و ثبات و آرامش در بازار ارز شد، قدردانی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان و چک‌های تضمینی، بر کنترل و نظارت بیشتر تاکید کرد و گفت: در همین راستا نظارت بیشتر بانک‌ها بر شرکت‌های PSP نیز مورد توجه قرار گرفته است. قطعاً در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها، مجوز آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همتی ضمن اشاره به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری، به دستور ایشان به بانک مرکزی برای تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی و نیز اهمیت استقلال بانک مرکزی اشاره و اعلام کرد: بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان مدیریتی و کارشناسی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری به‌کار خواهد برد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تاکیدات ریاست محترم جمهوری در خصوص تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید، از مدیران عامل بانک‌ها خواستند برنامه‌ریزی‌های لازم در این رابطه انجام دهند و اگر در مواردی نیاز به کمک و مساعدت بانک مرکزی باشند اعلام کنند.

همتی به اهمیت تولید و اشتغال و ضرورت توجه ویژه به این موضوع تاکید کرد و با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کشور ضمن تشریح برخی از جزئیات درآمدهای بودجه گفت: بودجه‌ای متناسب با شرایط ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۹۸ تدوین شده و ان‌شاالله شرایط مناسبی در پیش خواهیم داشت.

وی با توجه به برنامه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز در جهت مدیریت سیاست‌های پولی و سود بانکی، پیش‌بینی‌های انجام شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای تحقق این برنامه را تشریح کرد.

در ادامه جلسه مدیران عامل بانک‌ها پیشنهادات خود برای تحقق برنامه‌های حمایتی از تولید و اشتغال بیان کردند.

مدیران بانک‌ها ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کردند ضرورت دارد واحدهای صنعتی نیازمند شناسایی شده و خواستار ارتقای بهره‌وری و نظام‌های مدیریتی واحدهای تولیدی برای بهره‌برداری بهینه از منابع سرمایه‌ای در اختیارشان شوند تا از انحراف منابع جلوگیری شود.

در همین راستا رئیس‌کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند که واحدهای تولیدی بهره‌ورتر در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرند. در مورد خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت بودند سازمان حمایت مامور شده است که قیمتگذاری آن را انجام دهند و در موقع مقرر نیز به خودروساز ابلاغ خواهد شد.