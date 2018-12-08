به گزارش خبرنگار مهر، حسین قراباغی ظهر شنبه در نشست با مدیران اتاق صنعت مهدن همدان بابیان اینکه موازی کاری مجموعه ها در همدان به عنوان یک عامل در نرسیدن به نتیجه مطلوب و تاثیر گذار در مباحث اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری مطرح است؛ گفت: متاسفانه هر یک از ارگانها و مجموعه های مرتبط صرفا به دنبال ارایه گزارش هستند.

قراباغی اضافه کرد: در راستای تحقق اهداف اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری استان همدان پرهیز از موازی کاری مجموعه های اجرایی در این زمینه ضروری است.

قراباغی ادامه داد: در این بین دو مجموعه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و شورای شهر به عنوان پارلمان مدیریت شهری دارای وجوه مشترک کاری در عمل و اجرا هستند.

وی عدم نگاه سیاسی در کار، مورد وثوق و اعتماد بودن سرمایه گذاران تاثیر گذار در سطوح مختلف ملی و حوزه های بین المللی، عدم درگیری با تشریفات مرسوم اداری و قدرت عمل بیشتر در اجرا را از جمله نقاط مشترک کاری شورا و اتاق بازرگانی دانست.

قراباغی بر لزوم تعامل بیشتر و شرکت در جلسات تخصصی و کارشناسی تاکید کرد و افزود: شورای شهر در بحث ایجاد زیر ساخت های گردشگری تلاش هایی داشته که نمونه هایی از آن را در احداث و بهره برداری هتل ها شاهد هستیم.

عضو شورای شهر همدان ادامه داد: باید برای جذب سرمایه گذار ایجاد جاذبه های جدید تفریحی، رفاهی و اقامتی ارزان مدنظر قرار گیرد.

قراباغی در ادامه گفت: طی سال های اخیر شعارهای زیبایی در بحث گردشگری زده شد ولی در عمل اعتقادی به گردشگری نداشتند و شاهد آن هم سرمایه گذاری در مباحث صنعتی، تولیدی ها و کارخانه ها بود که با کوچکترین التهاب در بازار با مشکل مواجه شده و از طرفی مدعی نیز هستند.

قراباغی پروژه های قابل سرمایه گذاری در مدیریت شهری را شامل اراضی محدوده فرودگاه (پشت سایت جدید الاحداث نمایشگاه بین المللی)، اراضی فخر آباد برای احداث بوستان ولایت، بهره برداری مختلف و به روز گردشگری و اقامتی، اراضی اطراف سد اکباتان برای ایجاد تفریح گاه، سرمایه گذاری در بحث ورودی های سه گانه شهری طبق ضوابط شهرسازی با اولویت اقامتگاه های سنتی و ارزان قیمت برشمرد.

وی طرح احداث شهرک پزشکان را برای کاستن بار ترافیکی شهری و همچنین تمرکز مراکز پزشکی و دسترسی آسان شهروندان به خدمات درمانی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان همدان نیز از عدم وجود تفکر برنامه محور در سیستم های اجرایی انتقاد کرد و گفت: مجموعه ها متاسفانه دچار روزمرگی شده اند.

علی اصغر زبردست اضافه کرد: در جهت توسعه گردشگری باید چشم انداز گردشگری تهیه کرده و مسیر و سوژه های گردشگری را برای توریست مشخص کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان ورودی های همدان را ویترین گردشگری شهر دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و سابقه تاریخی و فرهنگ همدان باید طرحی را اجرا کرد تا در جهت جذب و هدایت گردشگری نیز تاثیر داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر مطالعات برند شهری از نیازهای اساسی ما بوده زیرا مشخص کننده زمینه های سرمایه گذاری در مدیریت شهری خواهد بود.