فراخوان جایزه مردمی «شهید مطهری» در جشنواره «عمار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره عمار، در بخش فراخوان‌های مردمی نهمین جشنواره «عمار»، مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی، جایزه‌ای با عنوان جایزه مردمی «شهید مطهری» را برای بهترین اثر این جشنواره با موضوع «ظرفیت‌ها و اقدامات پایگاه های بسیج و استاد مطهری، آثار ایشان و فعالیت‌های ترویجی و آموزشی درباره شهید» اعلام کرد.

دبیرخانه نهمین جشنواره «عمار» در کنار بخش رقابتی خود در بخش جدید «فراخوان‌های مردمی» از تمام موسسات، تشکل‌های مردمی و افراد حقیقی دعوت کرده است با مراجعه به Ammarfilm.ir موضوعات و دغدغه‌های مدنظرشان را در حوزه تولید در قالب فراخوان‌ از سینماگران بخواهند و به فیلمسازانی که بهترین اثر را در این موضوعات تولید کرده‌اند، هدیه‌ای مادی یا معنوی اختصاص دهند.

حجت الاسلام آل هاشم، شیخ زکزاکی، امرالله احمدجو کارگردان سریال «روزی روزگاری»، سوران پیامی کارآفرین مهابادی و قهرمان مستند «آفراندن»، خانواده شهید موسوی گردیزی از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس، انجمن قرآنی خیرالبریه نهاوند، انجمن فرهنگی شهید بهروز محمدی ایذه و... از جمله افراد و گروه‌هایی هستند که فراخوان‌های خود را به دبیرخانه جشنواره اعلام کردند.

دبیرخانه جشنواره «عمار» تا تاریخ ۲۰ آذر ۹۷ فراخوان‌های جدید را پذیراست و فراخوان‌هایی که با رویکرد محتوایی جشنواره مطابقت دارند در فراخوان نهایی اعلام خواهند شد.

نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» دی ماه ۹۷ در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.