به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی گیوه کی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در بروجرد سه مرکز کاریابی زیر نظر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند.

وی، افزود: علاوه بر این مراکز، یک دفتر مشاوره کارآفرینی هم فعالیت می کند و به دنبال این هستیم دفتر مشاوره ای دیگر هم راه اندازی شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد، تصریح کرد: در سال گذشته هزار و ۸۲ جوینده کار در مراکز کاریابی ما ثبت نام کرده اند که این تعداد طی امسال هزار و چهار نفر بوده است.

گیوه کی، ادامه داد: در مجموع طی هشت ماهه نخست امسال ۱۵۶ جویای کار در مراکز کاریابی بروجرد ثبت نام کرده اند.

وی، تاکید کرد: در حال حاضر ۲۱ هزار نیروی ثبت شده بیکار در شهرستان داریم و طبق تعهد ایجاد اشتغال قرار بوده در سال جاری هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی ایجاد شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به ایجاد «کافه کارآفرینی» در شهر، اظهار داشت: این اداره در نظر دارد با همکاری دانشگاه های آزاد اسلامی واحد بروجرد و آیت الله بروجردی، به ایجاد «کافه کارآفرینی» اقدام کند.

گیوه کی، افزود: در این طرح، دانشجویان به طور عملی با کارآفرینی آشنایی کامل پیدا می کنند و با ارائه ایده ها، طرح ها در مدل های مختلف، دانشجو می تواند به انتخاب نوع کار اقدام کند.

وی، ادامه داد: این طرح ها و ایده ها با کمک دانشگاه ها به مرحله راستی آزمایی می روند و تا منتج به نتیجه شدن روی آنها کار خواهد شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد، تاکید کرد: در کافه کارآفرینی دنبال خلق ایده های نو هستیم و دانشجویان باید مطمئن باشند که ایده و طرح آنها در «کافه کارآفرین» جای امنی خواهد داشت.