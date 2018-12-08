عون: مشکل تعویق تشکیل کابینه لبنان داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سلیم عون از نمایندگان پارلمان لبنان گفت: سعد حریری با تشکیل کابینه متشکل از ۳۲ وزیر مخالفت کرده است.

وی بر ضرورت یافتن راهکاری برای تشکیل دولت در لبنان تاکید کرد و افزود: راهکار کابینه با ۳۲ وزیر مطرح شده است تا برای مشکل و گره کنونی راهی پیدا کنیم. راه حل مشکل تشکیل کابینه در دست سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان است.

عون تاکید کرد: مشکل مربوط به تشکیل نشدن دولت داخلی است. ما در داخل نمی توانیم که خودمان امورمان را اداره کنیم. مشکل تاخیر در تشکیل کابینه ربطی به ایران ندارد. شاید مشکل به قانون اساسی مربوط باشد.