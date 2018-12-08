ارسال ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ابوذر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحد با بیان اینکه سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کرمانشاه با استقبال روبه‌رو شده است،‌اظهار داشت: تا کنون بیش از ۲۰۰ اثر در محورهای مختلف به دبیرخانه سومین جشنواره رسانه ای ابوذر ارسال شده و۳۰ آذرماه آخرین مهلت ارسال به دبیرخانه جشنواره است.



وی گفت: سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر درهشت محور مختلف و در قالب‌های عکس، موشن گرافی، خبر، گزارش، کاریکاتور، فیلم، انیمیشن، نماهنگ، فیلم نامه نویسی، یادداشت وسرمقاله برگزارمی شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه با بیان اینکه جشنواره رسانه ای ابوذر در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود، تصریح کرد: آثار برگزیده درسطح استانی به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

وی بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، معاونت علمی پژوهشی سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، نمایندگی آستان قدس رصوی در استان، بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس، شرکت آبفا، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،شرکت مخابرات، بانک رفاه کارگران، بانک قرض الحسنه رسالت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از حامیان سومین جشنواره رسانه ای ابوذر درسال ۹۷ هستند.

موحد افزود: علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره می توانند آثار خودرا به آدرس ایمیل جشنواره به نشانی jashnvarehresaneh@gmil.com و یا به آیدی جشنواره به نشانی jashnvarehresaneh @ ارسال کنند.