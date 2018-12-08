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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان:

دسترسی به اینترنت در تمام نقاط گلستان فراهم می شود

دسترسی به اینترنت در تمام نقاط گلستان فراهم می شود

آزادشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان گفت: دسترسی به اینترنت در تمام نقاط استان از مهم ترین اهداف وزارت ارتباطات است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی، ظهر شنبه در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه با فرماندار آزادشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شهرستان آزادشهر ۱۸ دفتر آی سی تی فعالیت می کند و کمبود خدمات جهت ارائه به مردم از مهم ترین دلایل ضعف دفاتر به شمار می رود.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده خدمات قابل ارائه شرکت های توزیع برق، آب روستایی و غیره برون سپاری شده و در حال واگذاری به دفاتر مذکور است.

رئیس شورای مدیران ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان با اشاره به جمعیت روستایی شهرستان آزادشهر که بیش از ۴۰ هزار نفر است، گفت: دسترسی به اینترنت در تمام نقاط استان از مهم ترین اهداف وزارت به شمار می رود که در این راستا در فاز اول تعداد ۲۸ روستا و در فاز دوم تعداد ۱۹ روستای شهرستان آزادشهر دارای اینترنت پرسرعت روستایی شده اند.

احمدی در انتها از پوشش ۹۹ درصدی اپراتورهای تلفن همراه در شهرستان آزادشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر اپراتورهای تلفن همراه با ایجاد پوشش یکپارچه ۹۹ درصدی، بسترهای توسعه شهرستان را آماده کرده اند. 

کد مطلب 4479324

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